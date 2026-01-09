Cocaina purissima nascosta in sacchi di juta: sequestrate oltre due tonnellate

Un colpo durissimo ai traffici internazionali di droga è stato inferto nel porto di Genova, dove la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno sequestrato oltre due tonnellate di cocaina purissima. La sostanza stupefacente, destinata al mercato europeo, era occultata all’interno di un container proveniente dal Sud America e partito da uno dei principali porti della Colombia.

Il sequestro è avvenuto nel bacino portuale di Sampierdarena, al termine di un’operazione congiunta condotta dai finanzieri del Comando Provinciale di Genova e dai funzionari del Reparto Antifrode delle Dogane. All’interno del container sono stati rinvenuti 2.109 panetti di cocaina, per un peso complessivo — al lordo degli involucri — di 2.380 chilogrammi. La droga era nascosta in 87 sacchi di juta variopinti, avvolti in reti di nylon, un sistema di occultamento studiato per eludere i controlli.

L’analisi speditiva effettuata al momento dell’ispezione ha confermato che si trattava di cocaina ad altissimo grado di purezza. Un carico che, se immesso sul mercato, avrebbe garantito alle organizzazioni criminali profitti enormi: il valore stimato dello stupefacente sequestrato si aggira intorno a 1,5 miliardi di euro.

L’operazione rientra in una più ampia e costante attività di monitoraggio delle rotte commerciali che collegano il Sud America all’Europa, con particolare attenzione al porto di Genova, da sempre considerato uno snodo strategico per i traffici internazionali. Proprio per questo lo scalo ligure è al centro di un’intensa attività di controllo volta a intercettare i flussi illeciti che viaggiano insieme alle merci legali.

Secondo gli investigatori, il sequestro rappresenta un nuovo e significativo risultato nella lotta al traffico internazionale di stupefacenti, un fenomeno che alimenta la criminalità organizzata e produce gravi ricadute sociali, colpendo soprattutto le fasce più vulnerabili della popolazione.

Ancora una volta, sottolineano le autorità, la sinergia tra la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli si conferma un presidio fondamentale per la sicurezza dei cittadini e per la tutela dell’ordine pubblico, dimostrando l’efficacia di un’azione coordinata contro i grandi traffici criminali globali.