Savona, Legino in lutto per la scomparsa di Franca Bonifacino

Savona e il quartiere di Legino piangono la scomparsa di Franca Bonifacino.

Socia dell'associazione "U Pregin", prestò per anni volontariato come bibliotecaria nella biblioteca di quartiere, intitolata a Maria Antonietta Piccolo, fondatrice dell'associazione e presidente per oltre 20 anni.

Sempre presente nell'organizzazione delle manifestazioni, seguiva anche le attività parrocchiali e della Confraternita di Sant'Ambrogio.

"Ci ha lasciati la nostra cara Socia Franca Bonifacino. Il Presidente e tutto il Consiglio Direttivo esprimono la propria vicinanza alla famiglia e si uniscono in un caloroso abbraccio al dolore dei figli Mariangela e Carlo. Cara Franca, ti ricorderemo sempre con immenso affetto" il cordoglio dell'associazione savonese.

Il rosario verrà recitato nella parrocchia di Sant'Ambrogio a Legino questa sera, venerdì 9 gennaio alle 20:30 e il funerale verrà celebrato sempre nella parrocchia sabato 10 gennaio alle 11.00.