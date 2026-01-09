Millesimo piange l'imprenditore Mario Perugini, aveva 89 anni

È scomparso a 89 anni Mario Perugini, imprenditore e figura storica della vita industriale e sociale del Comune di Millesimo e dell’intera Val Bormida. Lascia la moglie Giovanna e i figli Stefano e Michela, con i quali ha condiviso una lunga carriera imprenditoriale improntata al rispetto delle persone e dell’ambiente.

Perugini è stato per decenni a capo della LACIM, realtà industriale con profonde radici nella storia del recupero e del trattamento delle pellicole, fondata negli anni Cinquanta nel Varesotto dal dottor Maganzini. Dopo una prima fase a Ferrania, l’azienda si è stabilita definitivamente a Millesimo nei primi anni Sessanta, portando occupazione e sviluppo in un territorio che oggi lo ricorda con profondo affetto.

La LACIM ha rappresentato per anni un pilastro dell’economia locale, con un impatto occupazionale stimato tra i 40 e i 50 addetti, consolidando la sua reputazione nel settore del riciclo industriale. Guidata con determinazione da Perugini e dal figlio Stefano, l’azienda ha proseguito il suo percorso fino alla cessione nel 2018 alla Feralco, che ne ha mantenuto la piena operatività e garantito continuità ai lavoratori.

Accanto all’impegno imprenditoriale, è stato per oltre vent’anni membro attivo del Lions Club Val Bormida, ricoprendo numerose cariche e sostenendo iniziative concrete per il territorio. La sua dedizione all’associazione rifletteva una visione di altruismo e responsabilità sociale che ha contraddistinto tutta la sua vita.

Il consigliere di opposizione Aldo Picalli lo ricorda così: "Il legame personale che mi univa a Mario Perugini era forte e chiaro. Per anni ho collaborato con lui a stretto contatto, apprezzandone direttamente il carattere, la visione e il modo di fare. Era un uomo concreto e deciso, ma sempre gentile nel rapportarsi agli altri. Un vero capitano d’industria, che lascia un segno profondo in chiunque abbia avuto il privilegio di conoscerlo. Il suo ricordo resterà un esempio di correttezza e determinazione. Fai buon viaggio, Mario".

I funerali si terranno questa mattina, venerdì 9 gennaio, alle ore 10.30 nella chiesa parrocchiale "Visitazione di Maria SS.".