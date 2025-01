Albenga, apertura casa della comunità, Invernizzi (FdI): “Un momento storico per una sanità più vicina alla gente del nostro territorio"

"L' apertura della Casa della Comunità di Albenga all'interno dell'ospedale Santa Maria di Misericordia prevista entro la fine di gennaio rappresenta un momento storico perché segna un passo fondamentale verso una sanità più vicina, più efficace e più accessibile per tutti. Un obiettivo reso possibile grazie all' impegno concreto della Regione e in particolare dell'assessore alla Sanità Massimo Nicolò".

Lo afferma Rocco Invernizzi, capogruppo in consiglio regionale per Fratelli d'Italia, che giá nel suo programma elettorale aveva sottolineato l'importanza di potenziare i servizi assistenziali nel territorio albenganese.

"L’apertura della Casa di Comunità di Albenga, fortemente voluta dalla Regione, è un risultato che non è solo il frutto di un investimento, ma di un’idea: un’idea che pone al centro delle politiche pubbliche la salute dei cittadini, il benessere della nostra comunità e la giustizia sociale - dice Rocco Invernizzi - La Casa di Comunità, che avrà sede all’interno dell’ospedale Santa Maria di Misericordia, rappresenta un punto di riferimento per tutti i cittadini di Albenga e dei paesi limitrofi e dell' entroterra. É il simbolo di un nuovo modello di sanità territoriale, che risponde in modo rapido e personalizzato ai bisogni di salute di ogni individuo, senza dover fare ricorso all’emergenza ospedaliera".

Precisa il consigliere di Fratelli d'Italia: "Si tratta di un servizio che si inserisce nel più ampio piano di riorganizzazione della sanità della Regione Liguria, un risultato concreto che arriva grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il PNRR, che stiamo utilizzando per realizzare una rete assistenziale potenziata e migliorata. Non va interpretata solo come l'apertura di una struttura fisica, ma di un cambiamento profondo nella concezione stessa di come debba essere organizzata la nostra sanità. La Casa di Comunità non è un semplice centro di assistenza: è un luogo dove i cittadini possono trovare risposte concrete e tempestive per i loro bisogni di salute, con il supporto di professionisti preparati, da medici di medicina generale a pediatri, da infermieri a fisioterapisti, da psicologi a assistenti sociali.

Questa nuova realtà è il risultato di un lavoro di squadra, di una collaborazione tra il governo regionale, i professionisti locali, e le istituzioni sanitarie, che insieme hanno portato avanti un progetto ambizioso, che non solo risponde alle esigenze sanitarie ma guarda al futuro della nostra comunità. Insieme stiamo costruendo una Liguria che non si ferma – conclude -, che non rinuncia mai a migliorare, che non lascia indietro nessuno".