Savona, il semaforo di via Luigi Corsi sotto accusa: incidente all'incrocio con via Montenotte

Ancora una volta a Savona il semaforo guasto tra via Luigi Corsi e via Montenotte fa discutere.

Questa sera infatti a scontrarsi sono state due auto poco prima delle 22 proprio all'incrocio: un mezo che arrivava da via Luigi Corsi e l'altro che percorreva via Montenotte.

Fortunatamente non si sono registrati feriti e all'arrivo dell'automedica del 118 e della Croce Bianca nessun occupante dei mezzi ha avuto bisogno del trasporto in ospedale. Però le auto hanno subito dei danni contingenti.

Sul posto è intervenuta la polizia stradale per i rilievi del caso.

Il tema sicurezza in quel tratto continua a tenere banco ancor più dopo un sinistro stradale. Da qualche mese i due impianti semaforici (lampeggiano entrambi) in via Luigi Corsi agli incroci tra via Montenotte e via Guidobono stanno continuando a tenere in apprensione automobilisti e motociclisti che per attraversare la via sono costretti a tenere alta l'attenzione e a "spuntare" controllando in entrambe le vie le auto prima in arrivo da destra (via Montenotte, dove comunque è presente uno stop) che poi subito dopo da sinistra (via Guidobono).

Il Comune comunque ha stanziato 66mila euro per sostituire i semafori in quella zona e davanti al Priamar in Corso Mazzini.

La causa sono le schede dei semafori: impianti vecchi che necessitano di essere in parte sostituiti.

"Saranno impianti nuovi, dotati anche di segnare sonoro per non vedenti o ipovedenti" aveva detto alla nostra redazione l'assessore ai lavori pubblici Lionello Parodi e dovrebbero essere sostituiti entro la metà del mese di gennaio