Calice Ligure, si è spento lo storico milite della Croce Bianca Enrico Gianati

Ore di lutto a Calice Ligure e in tutta la comunità della Valle Pora che ha perso, all'età di 76 anni, Enrico Gianati, Pietra miliare negli anni della pubblica assistenza locale venuta a mancare nei giorni scorsi.

Messaggi di cordoglio sono arrivati da tutta la comunità calicese, a cominciare da quella Croce Bianca da lui tanto amata, coi militi e il consiglio direttivo streti attorno alla famiglia in queste ore di lutto: "Ciao Enrico, il tuo ricordo vivrà per sempre nei nostri cuori, più forte di qualsiasi abbraccio e più importante di qualsiasi parola".

Anche il sindaco Comi e la sua Amministrazione hanno espresso parole commosse nel suo ricordo: "E’ sempre doveroso e sentito da parte di tutti ringraziare coloro che con un sincero altruismo dedicano parte della loro vita ad aiutare un’intera comunità - dicono - La capacità di ragionare e percepire l’idea di un insieme di persone e non solo del singolo è purtroppo una caratteristica sempre più rara. L’Amministrazione comunale di Calice Ligure e l’intera comunità calicese ringraziano Enrico Gianati, esempio di impegno civile dei nostri territori. La sua presenza nella Croce Bianca Calice Ligure, costante nel tempo e gentile nei modi nei quali è stata portata avanti, è stata importante e sono certo sarà ricordata e rimpianta da molti. A lui il nostro più profondo ringraziamento, un pensiero ed un abbraccio ai suoi cari colpiti come noi da una perdita dolorosa. La speranza di tutti è che chi ci lascia trovi la pace, vogliamo pensare lo stesso per lui. Grazie Enrico".