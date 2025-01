Lavori di ripristino in LaerH: prorogata l’ordinanza del Comune di Albenga

Il Comune di Albenga ha prorogato l’ordinanza di diffida nei confronti di LaerH: il nuovo termine è fissato al 21 aprile.

Lo scorso 20 dicembre era stata emessa la prima ordinanza dal sindaco Riccardo Tomatis, per vietare l’esercizio dell’attività produttiva nello stabilimento di Regione Cime di Leca fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. I lavori avrebbero dovuto essere realizzati entro 30 giorni dalla notifica dell’ordinanza, termine slittato alla prossima primavera. Il provvedimento era stato perfezionato in seguito all’incendio avvenuto in azienda lo scorso 12 dicembre (leggi QUI).

Il verbale redatto dal comando dei vigili del fuoco aveva evidenziato criticità che hanno portato alla diffida, richiedendo il ripristino delle condizioni di sicurezza, con particolare riferimento all’impianto elettrico. Inoltre, è stato prescritto che i locali vengano completamente liberati dai residui di fumo generati dall’incendio.

LaerH è quindi tenuta a intervenire per adeguarsi alle disposizioni impartite, ma ha un po’ più di tempo per il ripristino delle condizioni di sicurezza e poter riprendere l’attività produttiva in stabilimento.