Varazze, Pierfederici replica a Cerruti sulla variante urbana del Retroporto

“In merito alle recenti dichiarazioni del consigliere di minoranza Cerruti, riguardo all'adozione della variante urbanistica del Puo (Piano Urbanistico Operativo) del distretto di trasformazione T1C nel retro porto di Varazze, pare opportuno fare alcune precisazioni”.

Lo afferma il sindaco di Varazze Luigi Pierfederici, che prosegue: “Le affermazioni del consigliere Cerruti, secondo cui l’Amministrazione comunale avrebbe ottenuto ‘meno rispetto a quanto inizialmente previsto’, sono infondate e non corrispondono alla realtà. L’attuale Amministrazione ha concordato e previsto opere di valore complessivamente superiore e più importanti per la città, con un impatto positivo e duraturo sia per il territorio che per i cittadini. I numeri parlano da soli, senza farneticazioni illusorie”.

“Ogni scelta – dice - è frutto di un'attenta pianificazione, orientata al miglioramento concreto della qualità della vita a Varazze. È opportuno ricordare, altresì che, quando il consigliere Cerruti ricopriva il ruolo di Assessore, esperienza dallo stesso decantata quale virtuosa, l’Amministrazione di cui faceva parte ha bloccato lo sviluppo della città, rendendo impossibili molte scelte decisive e legando in maniera unilaterale il futuro di Varazze ad un progetto di retro porto che ha avuto l’effetto di immobilizzare iniziative altrettanto fondamentali. Durante quel periodo, realtà vitali come i Vigili del Fuoco e le Associazioni sportive, hanno rischiato di trovarsi in difficoltà proprio per la paralisi amministrativa venutasi a creare”.

“Oggi, il consigliere Cerruti critica le scelte di altri, accusandoli di non sapere amministrare. Tuttavia, è opportuno ricordare che, durante il suo mandato, ha avuto l'opportunità di dimostrare la propria capacità amministrativa, senza riuscirvi – sottolinea -. Le Amministrazioni di EssereVarazze, invece, hanno avuto il coraggio di fare scelte concrete e di affrontare le responsabilità che queste comportano, sbloccando il potenziale della città e creando le condizioni per un futuro di sviluppo”.

“Questo è il risultato di un impegno costante e di un approccio lungimirante che ha messo al centro il bene comune e il benessere della comunità. L’Amministrazione invita quindi il consigliere Cerruti a riflettere sulle proprie responsabilità passate e ad impegnarsi in un confronto costruttivo, basato sui fatti e sul bene della comunità, piuttosto che su polemiche sterili”, conclude Pierfederici.