Villanova d’Albenga, lotta allo spaccio: arrestati zio e nipote

Arrestati nell’entroterra ingauno due spacciatori stranieri che gestivano il mercato della droga nel ponente savonese.

L’operazione, che ha avuto inizio lo scorso autunno e si è intensificata nelle ultime settimane, è stata effettuata dagli agenti della Compagnia dei carabinieri di Alassio ed era volta a combattere il mercato delle droghe pesanti.

In manette due persone con passaporto marocchino, zio e nipote, che ricevevano importanti quantitativi di stupefacente che veniva suddiviso in dosi singole e nascosto sul territorio, pronto per essere recuperato nel momento di una effettiva vendita al cliente di turno.

Le attività dei due stranieri sono state oggetto di un’attenta e prolungata sorveglianza da parte dei carabinieri, che hanno condotto indagini approfondite anche avvalendosi di operazioni sotto copertura. Durante le investigazioni, le forze dell’ordine hanno localizzato sia l’alloggio temporaneo utilizzato dagli spacciatori, un appartamento a Bastia d’Albenga condiviso con un altro cittadino straniero, sia le aree dove venivano occultate le sostanze stupefacenti destinate al commercio illecito.

Venerdì pomeriggio, l’attività investigativa ha raggiunto il culmine con l’arresto dei due spacciatori. I militari, avendo notato i sospetti intenti a nascondere alcune dosi di eroina, hanno deciso di intervenire, riuscendo a concludere l’operazione nel tratto stradale tra la provinciale SP6 e la strada per Ligo, fuori dal centro abitato di Villanova d’Albenga. L’arresto è stato convalidato dal tribunale di Savona e i due sono stati giudicati per direttissima.