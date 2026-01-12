 / Cronaca

12 gennaio 2026

Varigotti, auto sbanda e finisce contro una vettura in sosta: nessun ferito

Il mezzo avrebbe sbandato in autonomia, senza coinvolgere altri veicoli di passaggio

Uno spavento per il conducente del mezzo ma, fortunatamente, nessun ferito. Non ha avuto gravi conseguenze l'incidente che si è verificato lungo la via Aurelia, all'altezza dell'ingresso di ponente dell'abitato di Varigotti, dove un mezzo che procedeva verso Finale si è andato a schiantare contro un altro veicolo posteggiato nei parcheggi a bordo strada.

Ancora incerte le cause che hanno portato il conducente dell'auto a perdere il controllo della stessa andando a terminare la propria corsa contro il mezzo in sosta. Per accertarle, effettuando i rilievi del caso e regolando il traffico nella zona, è intervenuta la Polizia Locale finalese.

Mattia Pastorino

