Varigotti, auto sbanda e finisce contro una vettura in sosta: nessun ferito

Uno spavento per il conducente del mezzo ma, fortunatamente, nessun ferito. Non ha avuto gravi conseguenze l'incidente che si è verificato lungo la via Aurelia, all'altezza dell'ingresso di ponente dell'abitato di Varigotti, dove un mezzo che procedeva verso Finale si è andato a schiantare contro un altro veicolo posteggiato nei parcheggi a bordo strada.

Ancora incerte le cause che hanno portato il conducente dell'auto a perdere il controllo della stessa andando a terminare la propria corsa contro il mezzo in sosta. Per accertarle, effettuando i rilievi del caso e regolando il traffico nella zona, è intervenuta la Polizia Locale finalese.