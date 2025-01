Aumento tariffe autostradali, un lettore: "Pagare di più per un servizio scadente è veramente una presa per i fondelli"

Riceviamo e pubblichiamo il pensiero di un lettore:

Buongiorno Egregio Direttore,vorrei portare alla sua attenzione che come ogni anno le autostrade hanno innalzato i pedaggi.

La tratta ligure da Savona a Sestri Levante per esempio passa da 8€ a 8,20€. Sinceramente non sono i 20 centesimi di aumento a cambiarmi la vita e che, come ben noto, la tratta è costantemente interessata da cantieri e rallentamenti e quindi pagare di più per un servizio scadente è veramente una presa per i fondelli.

I cantieri sono necessari ma sono frutto di decenni di mancata manutenzione!