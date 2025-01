Forte vento nel savonese, notte di grande lavoro per i vigili del fuoco

Lo storico albero di Valleggia (Facebook 'We love Valleggia')

Notte intensa e di grande impegno per i vigili del fuoco, chiamati a intervenire su numerose emergenze legate al forte vento che ha interessato il territorio, in particolare le aree costiere.

Le raffiche, che in alcuni punti hanno raggiunto velocità significative, hanno causato danni e situazioni di pericolo che hanno richiesto interventi tempestivi.

I vigili del fuoco sono stati mobilitati per affrontare diverse problematiche, tra cui alberi e rami pericolanti che minacciavano la sicurezza pubblica, lamiere strappate via dalle raffiche e tegole danneggiate che rischiavano di cadere. A Quiliano, nella frazione di Valleggia, è caduto lo storico albero situato nella piazza della chiesa causando danni alle auto parcheggiate. A Varazze una pianta è caduta in località Deserto.