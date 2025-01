Vigili del fuoco al lavoro in tutto il savonese per i disagi causati dal forte vento

Un pomeriggio impegnativo per i Vigili del fuoco nel savonese, chiamati a intervenire in diverse zone della provincia a causa delle forti raffiche di vento che stanno soffiando in queste ore. Numerosi i disagi segnalati, con interventi per mettere in sicurezza aree a rischio.

Tra i casi più significativi, quello avvenuto in via Isola ad Albissola Marina, dove alcune tegole si sono staccate dai tetti a causa della violenza del vento, rendendo necessario l'intervento tempestivo per la messa in sicurezza della zona: sul posto anche la Polizia Locale.

Nonostante i danni materiali, fortunatamente non si registrano feriti.