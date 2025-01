"L'evoluzione del rapporto dei genitori con lo sport": il Lions Club Savona Torretta incontra l'ex calciatore e allenatore Luca Oddone

Il Lions Club Savona Torretta ha ospitato ieri sera presso il Ristorante Conca Verde di Savona un significativo incontro sul tema del rapporto tra genitori, figli e sport. Relatore della serata Luca Oddone, ex calciatore professionista, tecnico UEFA B e formatore di talenti che nel suo percorso professionale ha ricoperto ruoli di prestigio: dalla responsabilità tecnica del Progetto Next Generation UC Sampdoria al ruolo di Responsabile Organizzativo Regionale Evolution Programme F.I.G.C., fino alla gestione come team manager della selezione U15 femminile Ligurnova e Responsabile tecnico attività di base Asd Genova calcio/Academy Begato.

Oddone, forte della sua esperienza che abbraccia diverse generazioni di giovani atleti, ha sviluppato temi cruciali partendo dalla riflessione di Julio Velasco "I giovani di oggi non sono diversi da quelli di prima ma sono i genitori diversi dalle precedenti generazioni". Ha evidenziato come l'ambiente sportivo sia determinante nella formazione della mentalità dei giovani atleti, sottolineando il valore del gruppo rispetto all'esaltazione del singolo.

La serata, moderata dal PCC Claudio Sabattini, ha ampliato lo sguardo oltre il calcio, affrontando tematiche come l'inclusione nello sport e l'attività sportiva per atleti con disabilità. Il confronto è stato arricchito dai contributi degli ospiti presenti, che hanno portato esperienze da diverse discipline sportive.

Un focus particolare è stato dedicato all'evoluzione del ruolo genitoriale nello sport, con riflessioni sulla necessità di trovare soluzioni flessibili e mediabili a favore dei giovani atleti. Come ha ricordato Oddone nelle sue conclusioni, "ognuno di noi è come un albero che si nutre della pioggia quotidiana per crescere ma che ha radici nel passato e più queste sono solide e più ci danno garanzie per le tempeste quotidiane".