Appello dell’OSA per riparare il rifugio della colonia felina sulle alture di Savona

Appello dell’Osservatorio Savonese Animalista (OSA) a favore della “gattara” che si occupa da molti anni di una colonia felina libera situata sulle alture di Savona, costituita da 11 gatti, tutti sterilizzati, per i quali ha dovuto combattere a lungo per poterli accudire e sfamare.

"Ora il tetto della baracca che funge da riparo per gli animali 'fa acqua' e necessita di un po’ di manutenzione per renderlo di nuovo impermeabile - spiegano da OSA - Tra le tante persone sensibili ai gatti liberi si cerca qualche persona di buona volontà che voglia/sappia fare gratuitamente questi lavori e fornire il materiale necessario. Chi vorrà accogliere l’appello è pregato di inviare una mail a osservatorio.savona@libero.it, lasciando nome e numero di telefono e verrà messo in contatto con la volontaria animalista".