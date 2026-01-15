Già raccolti 7mila euro per il piccolo Edoardo, affetto da una rara sindrome. Si mobilita anche il Savona FBC

Prosegue la raccolta fondi per Edoardo, un bambino di Savona affetto dalla malattia rara Wiedemann-Steiner. “Il nostro obiettivo è continuare le sedute a Torino, gli intensivi in Toscana e anche all’estero”, spiegano i genitori. Finora, sulla piattaforma GoFundMe, sono stati raccolti circa 7.000 euro destinati alle sue cure.

Il piccolo Edoardo presenta un ritardo psicomotorio: non parla, non cammina e non mastica autonomamente. I genitori lo hanno seguito in diversi centri specialistici, tra cui il Gaslini di Genova, Torino e Girona, in Spagna, dove ha mostrato significativi miglioramenti, soprattutto sul piano cognitivo. La mamma, Susanna Boagno, racconta: “Il 14 febbraio ha cominciato a camminare, mentre a settembre ha subito un importante intervento per stabilizzare la colonna cervicale”.

All’iniziativa ha aderito anche il Savona FBC, che promuove la raccolta coinvolgendo tifosi, cittadini e appassionati, ribadendo il legame tra il club e il territorio. Per tutte le partite casalinghe sarà presente un salvadanaio dedicato, attraverso il quale sarà possibile effettuare donazioni. La famiglia ha inoltre attivato un canale online per consentire a chiunque di contribuire. I fondi raccolti saranno interamente devoluti alla famiglia e destinati esclusivamente alle spese mediche e alle cure necessarie.

Le cure per il futuro di Edoardo continuano: chiunque voglia sostenere l’iniziativa può contribuire al seguente link: (CLICCA QUI).