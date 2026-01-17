“Un sorriso per Ivan”: torna a casa dopo l’incidente, ma ora serve l’aiuto di tutta la comunità

Tornare a casa è un traguardo, ma per Ivan e la sua famiglia è l’inizio di una sfida quotidiana che richiede il supporto di un’intera comunità. Dopo il grave incidente che lo ha colpito, Ivan è tornato tra i suoi affetti, ma le conseguenze di una gravissima cerebrolesione hanno cambiato per sempre la sua vita e quella di chi gli sta accanto.

Oggi Ivan vive una realtà complessa: costretto su una sedia a rotelle e totalmente prigioniero del proprio corpo, non può parlare né alimentarsi autonomamente. La sua è una battaglia silenziosa, combattuta ogni giorno con dignità estrema, ma che comporta necessità assistenziali e terapeutiche immense.

​L’appello degli amici

"Passare del tempo con lui è sempre un momento che tocca il cuore, ma è anche un richiamo alla realtà difficile che vive ogni giorno", spiegano gli amici che lo sostengono. "Vogliamo essere trasparenti: Ivan non affronta solo difficoltà motorie. La sua condizione richiede una presenza costante e cure specializzate. Ivan e Monica hanno bisogno di ognuno di noi per non sentirsi soli di fronte a queste sfide."

​Come aiutare

La solidarietà è l'unica forza capace di trasformare la sofferenza in speranza. Anche un piccolo contributo può fare una differenza concreta nella gestione delle cure quotidiane e nel migliorare la qualità della vita di Ivan.

Per chi volesse offrire un sostegno economico, è possibile effettuare una donazione tramite bonifico bancario:

Banca: Crédit Agricole

IBAN: IT21H0623010631000041482650

Intestato a: Monica Vinto

Causale: Un sorriso per Ivan

​Ogni gesto, anche il più piccolo, è un mattone fondamentale per costruire un futuro più sereno per Ivan e la sua famiglia.