Savona, inaugurato il nuovo chiosco dei Magazzini Solidali: abbigliamento per chi è in difficoltà

Si è svolta nella giornata di giovedì 15 gennaio l’inaugurazione del nuovo chiosco del progetto Magazzini Solidali dell’ente Arcisolidarietà Savona ODV, in collaborazione con Cral Porto, ACTI Savona, IsForCoop Savona, Arcimedia Società Cooperativa Sociale, Arci Savona e Cascina Granbego APS. Si tratta di un’importante iniziativa di solidarietà sociale, resa possibile grazie al finanziamento della Fondazione De Mari. Il progetto è dedicato alla raccolta e distribuzione di abbigliamento a favore di persone che si trovano in situazione di bisogno, con l’obiettivo di rispondere in modo concreto e dignitoso alle fragilità presenti sul territorio.

"Magazzini Solidali è un progetto gestito da volontari a titolo gratuito, che ogni giorno mettono a disposizione tempo, competenze ed energie per sostenere chi si trova in difficoltà. Il nuovo chiosco rappresenta un ulteriore passo avanti nel rafforzamento delle attività, offrendo uno spazio più accessibile e funzionale per l’accoglienza, la selezione e la distribuzione degli indumenti", spiegano i promotori.

Elemento centrale del progetto è la collaborazione con IsforCoop Savona, ente di formazione che ha messo a disposizione piccole classi di ragazzi con vulnerabilità, accompagnati da educatori qualificati. Questa sinergia consente di affiancare all’azione solidale anche un importante percorso di inclusione sociale, educativa e relazionale, valorizzando le capacità dei giovani coinvolti e offrendo loro un’esperienza significativa di crescita.

2L’inaugurazione del chiosco non rappresenta solo l’apertura di un nuovo spazio fisico, ma conferma l’impegno condiviso di enti, volontari e partner nel costruire una rete solidale capace di rispondere ai bisogni della comunità, promuovendo al tempo stesso partecipazione, responsabilità e inclusione", aggiungono.

Con l’apertura del chiosco è stato possibile suddividere il lavoro di consegna e distribuzione dell’abbigliamento. Di seguito, le nuove modalità e gli orari di apertura.

Dove portare i capi che s’intendono donare: Cral Porto, Via dei Carpentieri 5, Savona – giovedì dalle 8.30 alle 11.00; Cascina Granbego APS, presso Rifugio La Scriverna, Località Bandite 5, Sassello – su appuntamento 3784012904 (numero riferito esclusivamente alla località di Sassello).

Dove ritirare i capi di cui si ha bisogno: Chiosco Magazzini Solidali, Piazza Pippo Rebagliati, Savona – martedì dalle 10.00 alle 12.00; mercoledì dalle 14.30 alle 16.30 (nota bene: il chiosco si occupa solo di distribuzione, non ritira i capi che s’intendono donare).

In questo momento è premura di Arcisolidarietà Savona ODV arrivare a quante più persone e famiglie possibile per distribuire tutto l’abbigliamento uomo-donna-bambino ricevuto dalla cittadinanza. Conosci qualcuno che potrebbe averne bisogno? Vi aspettiamo il martedì e il mercoledì al chiosco di Piazza Pippo Rebagliati.