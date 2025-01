Blue Monday per il traffico ferroviario, un savonese: "Il treno non è più risultato funzionante con scintille da tutte le parti e colpi molto forti"

Una giornata nera, un vero e proprio Blue Monday per il traffico ferroviario.

Dopo ore e ore i guasti alla linea tra Pietra Ligure e Savona non sono ancora stati risolti e i disagi per i pendolari continuano senza sosta.

A raccontare la sua testimonianza è il savonese Marco Vercellino che questa mattina sul treno partito dal capoluogo e diretto a Recco alle 6.28 è incappato in prima persona insieme ad altri passeggeri.

"In uscita dalla stazione dopo 200 metri il treno non è più risultato funzionante con scintille da tutte le parti e colpi molto forti dal tetto - ha raccontato spiegando che sono rimasti bloccati sul treno all'altezza di Corso Ricci dall'Ipercoop - il macchinista ha frenato e per una decina di minuti hanno coninuato a scendere le scintille. Per motivi di sicurezza ci hanno poi fatto spostare di carrozza".

"Nell'essere trainati indietro da una motrice a diesel abbiamo scontrato numerosi cavi, probabilmente tranciati proprio dal nostro treno" ha proseguito Vercellino.

"Non è stato piacevole dall'interno, la tensione era palpabile, a bordo comunque hanno cercato di fare il massimo, speriamo meglio nei prossimi giorni" ha concluso il pendolare.