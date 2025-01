Giorno della Memoria, le iniziative in programma a Loano

A Loano si terranno una serie di iniziative per commemorare il Giorno della Memoria, organizzate dall'Anpi, dall'Aned e dal Comune di Loano. Gli eventi, che avranno luogo dal 25 al 31 gennaio, mirano a ricordare le vittime dell'Olocausto e a sensibilizzare le nuove generazioni sull'importanza di non dimenticare.

Sabato 25 gennaio, ore 15:30, presso la Biblioteca Civica al Kursal, si terrà una conferenza del professor Luigi Vassallo sul significato del Giorno della Memoria, dal titolo "…poi passeranno per il camino". Durante l'incontro, verranno raccontate le storie di cittadini loanesi colpiti dalle odiose leggi razziali e deportati nei campi di concentramento.

Giovedì 30 gennaio, ore 21, nella Sala Consiliare del Comune di Loano, ci sarà la presentazione del libro "Sempre con me, le lezioni della Shoah", con l'autore Emanuele Fiano, presidente del comitato scientifico della Fondazione Fossoli e figlio di Nedo Fiano, unico sopravvissuto della sua famiglia nei campi di Auschwitz, Birkenau e Buchenwald. Durante l'evento, i ragazzi dell'ASD Modern Jazz Dance, diretti dal maestro Teo Chirico, eseguiranno letture. Saranno presenti anche Andra e Tatiana Bucci, deportate ad Auschwitz e Birkenau, che racconteranno la loro esperienza.

Venerdì 31 gennaio, alle ore 9:00, avrà luogo una deposizione di fiori presso il Monumento alla Resistenza (Giardini Sandro Pertini) per ricordare anche Aldo Marostica, cittadino loanese deportato nei lager nazisti. Alle 9:30, nella Sala Consiliare, ci sarà un incontro con Emanuele Fiano e le sorelle Bucci, insieme agli studenti dell'Istituto Scolastico Falcone e alla cittadinanza.

"Quest’anno ricorre l'ottantesimo anniversario della liberazione dei campi di sterminio nazisti, un'occasione importante per riflettere sulle leggi razziali promulgate dal regime fascista e sulla persecuzione degli ebrei. L'obiettivo di queste iniziative è quello di fare in modo che simili atrocità non possano mai più accadere", commenta il presidente dell'Anpi, sezione Loano, Giovanni Rovelli.