Albenga, un convegno contro il cyberbullismo. Il sindaco Tomatis: "Fenomeno che non va sminuito"

Il bullismo e il cyberbullismo possono uccidere. Sembra un’affermazione molto dura, ma i fatti di cronaca che purtroppo si susseguono in tutta Italia e in tutto il mondo dicono proprio questo.

Anche alla luce di tutto ciò il convegno che si è tenuto nella giornata di oggi, martedì 21 gennaio, al Teatro Ambra è particolarmente importante.

Alla giornata di lavori organizzata dal Centro Artemisia Gentileschi e dal Lions Club Host di Albenga con i ragazzi del Liceo G. Bruno e dell’Istituto Falcone di Loano, hanno partecipato: il Questore di Savona Dott. Giuseppe Mariani, il consigliere alle pari opportunità della Regione Liguria Laura Amoretti, il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis, il sindaco di Loano Luca Lettieri, i carabinieri di Albenga e l’ufficio scolastico regionale.

Il sindaco di Albenga, Riccardo Tomatis, ha sottolineato l'importanza della consapevolezza: “Il bullismo, purtroppo, c’è sempre stato. Con la tecnologia si è evoluto in una forma ancora più insidiosa, che può raggiungere ovunque e a qualsiasi ora del giorno e della notte. Non dobbiamo commettere l'errore di sminuire questo fenomeno. Sarebbe bello se anche i genitori ascoltassero questi interventi, evitando di derubricare alcuni comportamenti a semplici ragazzate. Anche nella mia professione di medico, spesso mi trovo di fronte a giovani pazienti con disturbi che risultano essere conseguenza di un’alterazione dello stato emotivo, a volte legata al bullismo. La cosa che mi colpisce ogni volta è che spesso i genitori sono i primi a negare che il problema possa derivare da quello. A volte preferirebbero avere una diagnosi di malattia organica piuttosto che prendere in considerazione il fatto che loro figlio lamenta alcuni disturbi per una situazione di disagio. È un tema molto delicato e importante nei confronti del quale tutti dobbiamo prendere coscienza. Momenti come questo servono moltissimo e ringrazio tutti coloro che lo hanno organizzato e tutti coloro che vi partecipano”.

Il Questore di Savona Giuseppe Mariani ha condiviso la sua esperienza: “In questi primi tre mesi a Savona, ho notato una squadra molto viva e attiva che combatte fenomeni di violenza e cyberbullismo. Associazioni, scuole, servizi sociali, comuni e forze dell’ordine lavorano insieme contro il bullismo, la violenza di genere e ogni forma di sopraffazione. Ricordatevi sempre – aggiunge il questore rivolgendosi ai ragazzi -: sono i bulli i veri “sfigati”. Denunciate gli atti di bullismo e violenza, parlando con i genitori, con le forze dell’ordine, confidandovi con un professore. Denunciare non è “fare la spia”, ma aiutare un compagno. Abituarsi a denunciare il bullismo, anche online, fa di voi futuri cittadini responsabili. Qui c’è tanta gente pronta ad aiutarvi”.

Sono seguiti gli interventi dei relatori che hanno condiviso le loro esperienze, conoscenze e proposte per combattere il cyberbullismo, mettendo in luce l'importanza della consapevolezza e dell'azione collettiva.

In sintesi, il convegno contro il cyberbullismo ha rappresentato un momento di riflessione e di impegno collettivo, offrendo spunti preziosi e soluzioni concrete per affrontare un problema che richiede la collaborazione di tutti. La strada da percorrere è ancora lunga, ma eventi come questo dimostrano che è possibile fare la differenza.