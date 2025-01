Rinnovo del CdA della Fondazione Museo della Ceramica, il Comune di Savona pubblica l'avviso pubblico

Il consiglio d'amministrazione della Fondazione del Museo della Ceramica va verso la sua scadenza e il Comune di Savona, come gli altri soggetti interessati, ha pubblicato la manifestazione d'interesse per nominare il suo rappresentante.

La scadenza per presentare le candidature è per l'11 febbraio entro le ore 12 e, in base allo statuto, al Comune di Savona, in qualità di socio fondatore, spetta la nomina di un componente del consiglio d'amministrazione.

Tra i requisiti per rispondere all'avviso, avere una comprovata competenza (tecnica, giuridica, amministrativa) in relazione alla carica da ricoprire, non ricoprire la carica di responsabile politico provinciale di partiti o di altre formazioni o movimenti politici e non svolgere attività professionali o imprenditoriali incompatibili o in conflitto con quelle della Fondazione.

Fanno parte dell'attuale consiglio d'amministrazione, di cui è presidente Luciano Pasquale, Luca Barbero in qualità di vice presidente e i consiglieri Patrizia Gozzi, Roberto Romani, Carlo Scrivano.

La Fondazione Museo della Ceramica di Savona Onlus è un ente strumentale della Fondazione De Mari CR Savona, proprietaria del Palazzo Monte di Pietà che ospita il museo e di gran parte delle collezioni.