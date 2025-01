Albenga, il 25 gennaio la conferenza dal titolo "Intorno a Orazio De Ferrari"

Sabato 25 gennaio, alle ore 16:30, a Palazzo Peloso Cepolla si terrà una conferenza dal titolo "Intorno a Orazio De Ferrari". Relatore sarà Piero Donati, già della Soprintendenza ai Beni Artistici della Regione Liguria.

A distanza di oltre cinque lustri dalla pubblicazione, nel 1997, dell'unica monografia dedicata al maestro di Voltri (1606 – 1657), Piero Donati è ritornato a occuparsi di Orazio con un corposo saggio appena apparso su Ligures.

In questo lavoro, si affrontano alcuni aspetti dell'attività e della personalità del pittore sui quali Donati si soffermerà nel corso dell'incontro: il ruolo dei letterati – in particolare di Luca Assarino – nella promozione del giovane Orazio; il rapporto con il conterraneo Andrea Ansaldo alla luce di un'inedita tela di collezione privata vicentina; il rapporto con la diocesi albenganese, con la corte monegasca e con la Corsica, per la quale eseguì l'ultima opera conosciuta, una pala d'altare rimasta incompiuta.

Fra le opere recentemente entrate nel suo catalogo, sarà commentata una Regina di Saba al cospetto di Salomone, fresca di restauro, dalla quale è tratto il dettaglio qui riprodotto.