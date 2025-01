Il 27 aprile torna il "Triathlon Città di Andora"

“È ufficiale. Il 27 aprile ad Andora torna il Triathlon”. Ad annunciarlo è l’assessore allo Sport del Comune di Andora, Ilario Simonetta. “Pochi giorni fa è stato confermato l’inserimento della gara Triathlon Comune di Andora nel calendario della Federazione Italiana Triathlon, che si svolgerà su distanza sprint e assegnerà punteggio rank. La gara sarà aperta anche alle categorie del Paratriathlon.

Cuore della manifestazione, come sempre, sarà il Parco delle Farfalle e lo splendido litorale di Andora, particolarmente adatto a questo tipo di competizione che unisce costa ed entroterra” – ha dichiarato con soddisfazione l’assessore Simonetta, che ha lavorato per creare le condizioni affinché ad Andora potesse tornare questa importante gara. “Dopo un anno di stop, possiamo nuovamente offrire ai praticanti una delle competizioni più amate d’Italia, che attira centinaia di partecipanti con un percorso che piace ai campioni così come ai neofiti di questa multidisciplina.

A prendere il testimone dall’Andora Race è l’Asd Riviera Triathlon 1992, che ha dato disponibilità per l’organizzazione. Dopo 32 anni, era nostro dovere fare tutto il possibile per non rinunciare a una manifestazione così bella, a cui si iscrivono centinaia di atleti e che ha indubbie ricadute anche economiche sul territorio”.

Il Triathlon Comune di Andora vedrà lo svolgimento delle 3 frazioni ricalcando i tracciati storici. La frazione di nuoto partirà dalla battigia dei Bagni Pepito e si concluderà sulla battigia dei Bagni Pubblici, su un giro da 750 metri. Il percorso ciclistico di 22 km è prevalentemente pianeggiante, con un dislivello per l’intero percorso di soli 141 metri. Il percorso podistico, invece, si snoda all’interno del Comune di Andora. Completamente pianeggiante, è un anello di 2,5 km che dovrà essere affrontato dagli atleti per 2 volte, per un totale di 5 km. Tempo massimo totale: 2h10’.

Grande entusiasmo e idee chiare anche per il futuro da parte degli organizzatori.

“Come Riviera Triathlon 1992, siamo impegnati da anni nell’organizzazione dei Triathlon di Sanremo, che da 4 anni fa parte del prestigioso circuito internazionale Challenge Family. È stato per noi un onore essere stati contattati dall’Assessore Simonetta per ridar vita al Triathlon di Andora, dopo un anno di stop” – dichiara il Presidente del sodalizio matuziano, Daniele Moraglia.

“L’obiettivo per il 2025 è ripartire: non faremo sostanziali modifiche alla manifestazione perché il tempo a disposizione è poco. L’obiettivo per il 2026, invece, è raddoppiare la manifestazione con l’organizzazione della distanza Olimpica oltre a quella Sprint”.

L’Asd Riviera Triathlon 1992 annuncia che il 31 gennaio alle ore 14:00 sarà online il nuovo sito web www.triathlonandora.com (info@triathlonandora.com) e sarà dato il via all’apertura delle iscrizioni. Tutte le informazioni sono disponibili su: https://www.fitri.it/liguria/it/gare/gara/11071.html.