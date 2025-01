Savona, Gemelli e Burlando sul bilancio : "un documento dal valore strategico"

I consiglieri comunali del Partito Democratico, Luca Burlando e Alessandra Gemelli, sono intervenuti durante la discussione in merito al bilancio di previsione 2025 del Comune di Savona, sottolineando il valore strategico e sociale di questo documento.

“Il nostro obiettivo è sempre stato quello di mantenere i servizi senza aumentare le tariffe e di introdurre agevolazioni che possano fare la differenza nella vita dei cittadini. Abbiamo innalzato a 10.000 euro il reddito massimo per l’esenzione IRPEF e previsto la cancellazione dell’IMU per un massimo di 18 mesi per gli alloggi sociali in attesa di assegnazione. Misure che dimostrano la nostra attenzione verso chi ha più bisogno,” hanno dichiarato nei propri interventi i due Consiglieri “Questi risultati sono stati possibili grazie a una gestione scrupolosa delle risorse e a un approccio mirato alle reali necessità dei cittadini. Abbiamo lavorato per garantire equità e sostenibilità, mantenendo l’impegno verso le fasce più fragili e potenziando i servizi fondamentali.”

“Questo bilancio – ha dichiarato la consigliera Alessandro Gemelli, Capogruppo del Partito Democratico – rappresenta un passaggio fondamentale per la rinascita della nostra città. Non solo conferma l’attenzione verso il sociale e il sostegno alle fasce più deboli, ma getta le basi per uno sviluppo economico, culturale e sociale inclusivo. La crescita del bilancio corrente, resa possibile anche grazie ai fondi del PNRR, dimostra che possiamo puntare a una trasformazione concreta della nostra città, che si traduca in benessere per tutti i cittadini, nonostante i tagli che Regione e Governo stanno attuando e che continuano a mettere sotto pressione le finanze locali.”

Gemelli ha sottolineato come l’accesso alla finale per il titolo di Capitale della Cultura 2027 sia un traguardo significativo: “Essere tra le dieci città finaliste è un riconoscimento che premia non solo il nostro impegno, ma anche il lavoro collettivo dei cittadini, delle associazioni e dei 41 comuni del comprensorio. Questo percorso ha attivato energie e idee che continueranno a trasformare il nostro territorio, indipendentemente dall’esito finale.”

Gemelli continua: “Sul fronte del sociale c’è stato un incremento importante delle risorse (circa 400 mila euro) con cui abbiamo, tra l’altro, aumentato le risorse per i minori in struttura, portandole a 1.200.000 euro, e incrementato i fondi per i soggiorni estivi di anziani e disabili, arrivati a 85.000 euro complessivi. Inoltre, 13 nuovi alloggi destinati all’edilizia popolare verranno ristrutturati per rispondere al problema della marginalità. Non possiamo dimenticare l’importante lavoro svolto dalle associazioni del terzo settore, che ogni giorno garantiscono pasti e beni essenziali a circa 200 persone. Sostenere queste realtà è per noi prioritario.”

“Siamo consapevoli che accanto all’emergenza economica esista anche una profonda crisi educativa e culturale. Per questo, nonostante i tagli a livello nazionale, abbiamo aumentato le risorse per la scuola, destinando 80.000 euro in più per l’assistenza agli alunni con disabilità. Abbiamo inaugurato il nuovo nido di Via Brilla e avviato progetti come laboratori di ceramica, corsi di musica e teatro gratuito per tutte le scuole,” ha affermato Gemelli in un passaggio del suo intervento.

Sul fronte culturale, la consigliera sottolinea: “L’introduzione del biglietto unico per i musei e il rafforzamento del Teatro Chiabrera sono passi importanti per rendere Savona un centro di riferimento culturale. La cultura e l’educazione sono fondamentali per costruire una comunità forte e coesa.”

La consigliera, inoltre, ha sottolineato un aumento dei fondi destinati alla manutenzione stradale: “Abbiamo incrementato di circa 60.000 euro le risorse per la manutenzione di strade e marciapiedi. Un intervento necessario per garantire sicurezza e decoro urbano, rispondendo così alle esigenze concrete dei cittadini.”

Infine, Gemelli ha evidenziato un nuovo impegno per lo sviluppo di eventi pubblici di qualità e di attività legate al benessere, alla crescita e alla partecipazione giovanile: “Crediamo che i giovani rappresentino il futuro della nostra città. Per questo, stiamo lavorando per promuovere iniziative che li coinvolgano attivamente, attraverso eventi culturali, sportivi e formativi. Questi progetti mirano non solo a rafforzare il senso di appartenenza alla comunità, ma anche a offrire opportunità di crescita personale e sociale.”

Riguardo allo sport, aggiunge: “Abbiamo destinato 500.000 euro agli impianti sportivi, con interventi significativi sulla Piscina Zanelli (primo e secondo lotto) e la realizzazione di aree attrezzate per calisthenics e attività sportive libere. Queste infrastrutture non solo promuovono il benessere fisico, ma rafforzano la socialità e l’inclusione nella nostra comunità.”