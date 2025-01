Maxi retata ad Albenga, un nuovo patteggiamento e due condanne in rito abbreviato

Un patteggiamento a due anni e due mesi e due condanne con il rito abbreviato a 4 anni. Questi gli sviluppi a seguito dell'udienza di ieri pomeriggio davanti al giudice Laura Russo in merito all'operazione "Petfood" ad Albenga.

Ha deciso di patteggiare Paolo Sciascia difeso dall'avvocato Silvio Carrara. A scegliere il rito alternativo invece Daniel Bolis assistito dal legale Frederic Lettera e Giuseppe Del Quondam, difeso dall'avvocato Antonio Nocito.

"Ci riserviamo la lettura dei motivi della sentenza. Abbiamo cercato di limitare i danni in base al materiale prodotto dalla Procura" il commento dell'avvocato Lettera.

Nel frattempo sono proseguiti anche gli interrogatori di garanzia davanti al Gip Laura Domicinis e cinque sono gli arresti.

I provvedimenti restrittivi sono a carico di cinque cittadini italiani, tutti residenti nella piana ingauna, rispettivamente di 27, 35, 38, 40 e 44 anni, di cui uno per una persona che era già in carcere, due erano già agli arresti domiciliari e due erano stati inizialmente indagati in stato di libertà. Oggi tre di questi sono stati associati al carcere ad Imperia, uno sottoposto agli arresti domiciliari e uno all’obbligo di dimora.

Salgono quindi gli arresti dopo l'indagine del Nucleo Investigativo dei carabinieri nel comune ingauno e più precisamente nella frazione di Vadino.

L’attività delle forze dell'ordine aveva permesso di sequestrare un ingente quantitativo di denaro contante, pari a circa 1 milione e 200mila euro, frutto dell’attività illecita, un’autovettura di lusso acquistata con i proventi illeciti e circa 50 kg di droga (cocaina, marijuana, hashish, MDMA e Ketamina), documentando complessivamente lo spaccio di oltre 100 kg di varie sostanze stupefacenti, che suddivise consentono di produrre oltre un milione di singole dosi, con un possibile valore sul mercato illegale di oltre 2 milioni di euro.

L'attività di polizia giudiziaria, durate circa un anno (partita nel novembre del 2023) e coordinate dal Pubblico Ministero Luca Traversa avrebbero quindi portato in totale all’arresto ad oggi di 17 persone (uno dei quali arrestato lo scorso marzo 2024) e ad indagare complessivamente 22 soggetti, tra i 28 e i 77 anni, residenti o domiciliati in provincia di Savona, ritenuti complici in un sodalizio criminoso dedito ad una assai fiorente e diffusa attività illecita di detenzione e vendita di stupefacenti nel territorio ligure.

Centrale la posizione di Carlo ed Edoardo Porro, padre e figlio che gestivano un negozio di animali nella frazione ingauna in via Piave "L'Emporio, alimenti per animali".

Particolarmente ingegnosa era stata la modalità di consegna dello stupefacente ad opera dei due, ex gestori di una palestra di arti marziali e proprietari del negozio specializzato che lo occultavano all’interno delle confezioni di alimenti per cani e gatti, per poi venderlo agli acquirenti e spacciatori sia nel negozio, sia nella palestra, oppure lo portavano direttamente a domicilio, con un profitto illecito complessivo che supera il milione di euro. Oltre ai due Porro è stato arrestato un loro collaboratore, Santino Prete e due stranieri, un marocchino ed un albanese.