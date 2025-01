Tradizionale cena di San Sebastiano: convivialità e riflessioni sulla riforma della polizia locale

Si è svolta in una cornice suggestiva come quella del ristorante Aria Fina di Dolceacqua, la tradizionale cena in onore di San Sebastiano, patrono dei vigili urbani.

L'evento ha riunito circa una quindicina di Comandi di polizia locale provenienti dalle province di Savona e Imperia, offrendo l'occasione per un momento di convivialità e confronto tra colleghi in servizio e in quiescenza.

Tra risate e aneddoti, i partecipanti hanno condiviso ricordi e esperienze professionali, sottolineando l'importanza del lavoro svolto e l'affiatamento che li lega. Un pensiero commosso è stato rivolto ai colleghi non più in servizio, ma sempre presenti nei loro cuori.

Ma la serata non è stata solo un'occasione per ritrovarsi tra colleghi. Un tema di grande attualità ha infatti monopolizzato le conversazioni: la riforma della polizia locale italiana.

I presenti hanno sottolineato l'importanza di un rinnovamento normativo che possa valorizzare il ruolo e le competenze degli agenti di polizia locale, una categoria che da troppo tempo attende una riforma strutturale.