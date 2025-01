Vado piange la scomparsa di Sandro Berruti: figura di riferimento nel mondo dell'antincendio boschivo

La protezione civile di Vado, provinciale e regionale piangono una figura di riferimento per il mondo del volontariato, dell'associazionismo e del pronto intervento sul territorio.

È mancato nelle ultime ore Sandro Berruti, 71 anni, presidente della Federazione Ligure Antincendio Boschivo (FLAB), fondatore del Coordinamento Provinciale Volontari Protezione Civile di Savona e referente regionale.

Per anni ha contribuito a rendere grande il gruppo non solo di Vado ma di tutta la provincia e in seguito anche regionale dell'antincendio boschivo.

Ex dipendente comunale, era particolarmente conosciuto e stimato.

Non stanno mancando i messaggi di cordoglio e ricordo per una figura più che importante per il savonese.

"Una brutta notizia. Un uomo che ha speso tanto per la collettività sia per il lavoro in Comune, è stata una persona storica che ha visto cambiare ed ha accompagnato la transizione di Vado, sia per il sociale nella protezione sociale nella quale era molto dedito e presente anche per la sua competenza. Una persona che ha saputo trasmettere ai giovani e ai meno giovani il valore dell'associazionismo, soprattutto della protezione civile e del volontariato - il cordoglio del sindaco di Vado Ligure Fabio Gilardi - Condoglianze da parte di tutta l'amministrazione comunale e del Comune alla famiglia davvero con grande affetto".

"Gli aderenti al Coordinamento Volontari Protezione Civile della provincia di Genova esprimono il proprio cordoglio alla famiglia ed ai colleghi volontari di tutta la provincia di Savona per la scomparsa di Sandro Berruti. Sandro ha dedicato la propria vita al volontariato Antincendio Boschivo e Protezione Civile ricoprendo anche la carica di Referente regionale per il Volontariato - il messaggio del coordinamento genovese - È stato tra i membri dei primi comitati di volontari che oltre quarant'anni fa hanno contribuito a mettere le basi di quello che oggi è la Protezione Civile".

Lascia la moglie Liviana, la figlia Chiara con Federico insieme a tutti i parenti e amici.

Il funerale verrà celebrato lunedì 27 gennaio alle ore 11.00 nella chiesa parrocchiale di Sant'Ermete.