Introduzione dell’agenda della gravidanza in Liguria, Pastorino: "Monitoraggio più semplice ed efficace per le future mamme"

“L’adozione dell’agenda della gravidanza rappresenta una garanzia importante per le donne in gravidanza, offrendo loro maggiore sicurezza e continuità in una fase così delicata della vita. Si tratta di uno strumento prezioso che non solo permette di ridurre il carico burocratico sui medici di medicina generale, ma soprattutto garantisce un monitoraggio più semplice ed efficace per le future mamme”, ha dichiarato Gianni Pastorino, Capogruppo di “Andrea Orlando Presidente” in Consiglio Regionale e rappresentante di Linea Condivisa, a margine della discussione in Consiglio Regionale sull’adozione di questa iniziativa.

L’agenda della gravidanza, già implementata con successo in Piemonte dal 2007 e in altre regioni, integra in un unico strumento tutte le informazioni utili sul percorso della gestazione, dalle prescrizioni agli esami raccomandati, fino ai consigli sanitari, offrendo una guida pratica e completa alle donne e agli operatori sanitari. “Non si capisce perché la Liguria, una regione in cui il calo delle nascite è drammatico, non abbia ancora adottato un modello tanto efficace e ormai consolidato altrove. Tale richiesta è stata avanzata anche dall’Ordine delle Ostetriche che considera l’introduzione dell’agenda della gravidanza un passaggio necessario per garantire alle donne un percorso di cura più sicuro e accessibile”, ha aggiunto Pastorino.

Durante il dibattito l’Assessore alla Sanità Massimo Nicolò ha aperto alla possibilità di introdurre questa misura, riconoscendone il valore e i benefici per le donne e il sistema sanitario regionale. “Pur non essendo completamente soddisfacente, la risposta dell’Assessore rappresenta un segnale positivo: ci auguriamo che la Regione si impegni a concretizzare questa iniziativa al più presto. È un passo fondamentale per fornire alle donne un supporto concreto e sicuro in un momento cruciale della loro vita - ha proseguito Pastorino - Grazie agli strumenti informatici oggi disponibili, sarebbe possibile implementare l’agenda della gravidanza senza particolari difficoltà, garantendo un’applicazione uniforme su tutto il territorio ligure e riducendo al contempo il rischio di frammentazione nei servizi sanitari.

La Liguria ha l’opportunità di fare un grande passo avanti, sia per tutelare le donne in gravidanza sia per valorizzare il ruolo degli operatori sanitari, rendendo più efficienti i percorsi di cura. Continueremo a monitorare la questione e a sollecitare l’implementazione di questa misura”.