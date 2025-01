Esclusione del comune di Quiliano dal Consorzio BIM Bormida: affidato l'incarico ad uno studio legale

Il Comune di Quiliano si affida allo studio legale Dal Piaz per l'attività di consulenza e assistenza stragiudiziale vista l'esclusione dal Consorzio Bim Bormida.

Questa la decisione dell'amministrazione Isetta alla quale non è andata giù la proposta di esclusione presa durante l’Assemblea convocata dal BIM Bormida dai Comuni che fanno parte del Consorzio BIM Bormida, in conseguenza delle richieste formulate dai Comuni di Calice Ligure, Rialto e Castelvecchio di Rocca Barbena di essere inclusi nello stesso.

Quiliano da anni fa parte del Bacino Imbrifero Montano BIM Bormida, dalla sua costituzione e l’attuale composizione del Consorzio rispecchia la perimetrazione del Bacino Imbrifero della Bormida comprendente i Comuni di Altare, Bardineto, Bormida, Cairo Montenotte, Calizzano, Carcare, Cengio, Cosseria, Dego, Giusvalla, Mallare, Millesimo, Mioglia, Murialdo, Osiglia, Pallare, Piana Crixia, Plodio, Pontinvrea, Quiliano stessa, Roccavignale, Sassello, Urbe.

"La suddetta iniziativa, finalizzata ad estromettere la Città di Quiliano dal Consorzio BIM Bacino Imbrifero Montano Bormida, oltre a risultare assolutamente opinabile, in quanto non considera in alcun modo il ruolo e la funzionalità sviluppata da questo Ente durante tutti i decenni di sua permanenza attiva all’interno degli Organi del predetto Consorzio, e costituisce una gravissima lesione degli interessi legittimi e dei diritti spettanti allo scrivente Ente" viene spiegato nella determina del Servizio Segreteria Generale - Affari Generali.

Per questo l'amministrazione ha ritenuto necessario attivare tutti gli adempimenti necessari per l’assistenza stragiudiziale dell’ente comunale.

Nella seduta dello scorso 17 gennaio è stata formalmente informata la Conferenza dei Capigruppo consiliari, attraverso un’ampia relazione sulla tematica da parte del Sindaco Nicola Isetta.

Dopo le due assemble del Consorzio BIM che si sono svolte il 25 gennaio è stato deciso di affidare l'incarico legale.