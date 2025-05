"Il servizio di portierato non è obsoleto"

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera arrivata alla nostra redazione:

"A Milano il servizio di portierato è tuttora in funzione e consente la quotidiana pulizia e decoro degli ingressi e delle scale. Inoltre è compito del portiere posizionare i bidoni condominiali poche ore prima del loro svuotamento da parte del servizio comunale. Successivamente il portiere ritira i bidoni condominiali e li posiziona nel cortile lasciandoli a disposizione dei condomini per l'intera giornata".

"In tal modo si evita, come avviene a Savona, l'ingombro dei marciapiedi 24 ore su 24 di bidoni condominiali, mastelli e sacchi vari con decadimento del degrado. Non oso immaginare come sarebbe Milano senza un servizio di portierato nei grattacieli formicai delle periferie o nelle vie centrali (veri salotti cittadini come corso Italia dovrebbe essere il salotto di Savona) se i marciapiedi fossero ingombrati da bidoni condominiali giacenti in permanenza".

Maurizio