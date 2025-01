Cairo, messa in sicurezza del ponte in località Mazzucca: dalla Regione finanziamento da 1,5 milioni

Buone notizie per un intervento di messa in sicurezza previsto dal Comune di Cairo Montenotte per il ponte stradale in località Mazzucca.

Dal Ministero dell'Ambiente è infatti arrivato il via libera definitivo al piano regionale che prevede un finanziamento di 1.508.000 euro coi quali si potranno formare nuove arginature a monte e a valle dell'infrastruttura.

Lo annuncia l'assessore ai Lavori Pubblici di Cairo, Fabrizio Ghione, che aggiunge: "Inoltre, come promesso dal presidente Bucci e dall’assessore Giampedrone, a marzo partiranno lo studio idraulico e lo studio di fattibilità sull'asta del fiume Bormida, nel tratto tra Bragno e il ponte dei Chinelli. Questo progetto porterà 9,5 milioni di euro di interventi per la mitigazione del rischio idraulico a beneficio della nostra comunità".

"Un altro passo avanti verso un futuro più sicuro e sostenibile per Cairo Montenotte" chiosa l'assessore.