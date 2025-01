Anche Andora a Euroflora con una aiuola da 100 mq ispirata al progetto di Borgo Castello

Il comune di Andora fra i protagonisti della prossima edizione di Euroflora in programma a Genova dal 24 aprile al 4 maggio. Nello scenario del Waterfront di Levante, l’aiuola del comune di Andora, di ben 100MQ, racconterà al pubblico di Euroflora il progetto pilota di rigenerazione urbana dell’antico nucleo medievale di Borgo Castello, selezionato da Regione Liguria e finanziato dal MIC con 20 milioni di euro, fondi europei PNRR. Il borgo sorge nel cuore di uno dei più bei complessi monumentali della Regione che nell’installazione ad Euroflora, sarà ricostruito in scala 1:5 con una struttura in ferro leggero che riprodurrà, la chiesa dei SS Giacomo e Filippo e l’attigua torre campanaria. Il tutto circondato da un orto, miniatura del parco agricolo bio che in futuro sarà realizzato intorno all’abitato ricostruito di Borgo Castello. Il visitatore di Euroflora sarà così immerso nei colori tipici liguri: il verde tenue degli oliveti, quello brillante degli agrumi, il grigio delle lavande in contrasto con il verde acceso e variegato delle aromatiche, il tutto disposto su tre livelli differenti, a cornice della struttura in ferro. L’interno della Torre verrà arricchito con una collezione di Tillandsie, disposte su più livelli. A complemento, arnie per apicoltura, pannelli informativi con Qrcode e foto realizzate dagli studenti delle classi terze delle scuole Medie di Andora che contribuiranno con i docenti al progetto arricchendolo di contenuti che il pubblico potrà consultare.

“Per la terza volta partecipiamo ad Euroflora – ha dichiarato il sindaco Mauro Demichelis – Ci viene data una importante opportunità per far conoscere Andora alle migliaia di visitatori, le sue eccellenze, dalla costa all’entroterra, attraverso installazioni significative. Quest’anno, l’ispirazione è arrivata dalla rigenerazione di Borgo Castello. Attraverso i fiori, le aromatiche, i prodotti dell’agricoltura della nostra piana e i colori che caratterizzano il nostro entroterra, racconteremo la rinascita del borgo antico e il suo imminente futuro, quale polo di attrazione culturale e turistica anche attraverso la realtà virtuale dinamica. Un racconto fra passato e futuro la cui ideazione è stata seguita dal vice sindaco e delegato all’Istruzione Daniele Martino, e che prevede anche il coinvolgimento degli studenti delle scuole di Andora, guidati dai docenti. La realizzazione dell’aiuola è stata affidata alla COA che sa unire creatività e competenza tecnica ”.