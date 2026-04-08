Savona riscopre il San Giacomo: la storica mostra del convento riapre per un giorno

Il Rotary Club di Savona, in collaborazione con l’I.I.S. Boselli-Alberti-Mazzini-Da Vinci, promuove una giornata straordinaria dedicata alla storia e alla valorizzazione del patrimonio cittadino.

Venerdì 10 aprile, presso la sede dell’Istituto in via San Giovanni Bosco 6 a Savona, sarà eccezionalmente riaperta al pubblico la mostra didattica dedicata all’ex complesso conventuale del San Giacomo.

L’iniziativa rappresenta un importante momento di incontro tra cittadinanza, scuola, territorio e cultura, offrendo ai visitatori la possibilità di riscoprire uno dei luoghi più significativi della storia savonese.

Una mostra unica nel suo genere - Ideata dall’architetto Gian Battista Venturino, socio del Rotary recentemente scomparso, la mostra è stata realizzata dal Rotary Club Savona e ripercorre oltre cinque secoli di storia del complesso di San Giacomo, fondato nel 1472 dal Beato Angelo da Chivasso.

Attraverso oltre 100 riproduzioni e pannelli di documenti storici, fotografie e ricostruzioni in scala reale di opere oggi conservate in musei stranieri, il visitatore potrà comprendere l’evoluzione del convento, del podere e della baia di Miramare, tra epoca medievale, dominazione napoleonica e sviluppo industriale.

Un percorso culturale di grande valore, pensato per rendere accessibile anche ciò che normalmente non è visibile o trasportabile per ragioni conservative.

Rotary – Scuola – Territorio: un progetto educativo

L’iniziativa si inserisce in un più ampio progetto didattico e culturale, che vede gli studenti protagonisti nella valorizzazione del patrimonio locale, con il Rotary sempre attivo e presente nell’ambito della divulgazione culturale.

Grazie al comodato d’uso delle 107 tavole storiche concesse dal Rotary, la scuola ha potuto avviare un percorso formativo legato al turismo e alla divulgazione culturale.

L’obiettivo è duplice: sensibilizzare i giovani alla storia del territorio e promuovere il San Giacomo come risorsa culturale e turistica per la città. La mostra, visibile solo venerdì 10 aprile, è a ingresso gratuito. Orari di visita: mattino 9.00 – 12.00; pomeriggio 15.00 – 19.00.

Un patrimonio da riscoprire - Il progetto nasce con l’intento di riaccendere l’attenzione sul complesso del San Giacomo, oggi in stato di degrado, ma un tempo centro culturale e religioso di primaria importanza per Savona, e prossimamente oggetto di restauro.

Un’occasione concreta per cittadini, studenti e istituzioni di riflettere sul valore della memoria storica e sulla necessità di tutela del patrimonio.