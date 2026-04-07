Musica e talento internazionale, per la prima volta in veste “primaverile”: tutto pronto per il Concorso Pianistico “Città di Albenga”

Avrà, per la prima volta nella sua storia, una veste primaverile il Concorso Pianistico “Città di Albenga” che quest’anno si svolgerà nel weekend dal 10 al 12 aprile in concomitanza con la manifestazione Fior d’Albenga, creando un connubio inedito tra musica e tradizione florovivaistica che arricchirà ulteriormente l’offerta culturale della città.

Sono 11 le categorie nelle quali si articolerà la competizione musicale: dai pianisti più giovani – a partire dalla categoria Prime Note (fino ai 6 anni di età) – fino alla categoria Eccellenza (fino ai 35 anni). Accanto ad esse, che saranno competitive, è confermata anche la Sezione Amatoriale, suddivisa per età e pensata per chi si avvicina per la prima volta al mondo dei concorsi pianistici.

A valutare i partecipanti sarà una giuria di altissimo livello internazionale, composta da docenti e concertisti di grande esperienza: Maria Teresa Carunchio (presidente), Muriel Chemin, Irene Novi, Enrico Stellini e Zhou Yingchao. Un panel che riflette una forte apertura internazionale, con membri provenienti da Francia, Corea e Argentina.

Il programma

Venerdì 10 aprile

Ore 10.00 – 12.00: apertura sale prova

Ore 14.30: apertura segreteria e sale prova

Ore 15.30: Categoria H

A seguire (ore 16.45 circa): Categoria Eccellenza

Sabato 11 aprile

Ore 08.00: apertura sale prova

Ore 08.30: apertura segreteria

Ore 09.00: Categoria I

A seguire (ore 10.00 circa): Categoria G

A seguire (ore 11.30 circa): Categoria F

Ore 13.00: pausa pranzo

Ore 15.00: Sezione Amatoriale Senior (primi 7 candidati)

Momento centrale della manifestazione sarà la serata di sabato 11 aprile, quando alle ore 21.00, nella Cattedrale di San Michele, si terrà il concerto dei vincitori delle categorie H, I ed Eccellenza, seguito dalla premiazione delle categorie dei pianisti più esperti.

Domenica 12 aprile

Ore 08.00: apertura sale prova

Ore 08.30: apertura segreteria

Ore 09.00: finali Sezione Amatoriale Senior

Ore 10.00 circa: Categorie Prime Note, A, B, C, D, E

A seguire (ore 11.40 circa): Sezione Amatoriale Child, Kids, Young e Junior a 4 mani

Nel pomeriggio di domenica 12 aprile, alle ore 16.00 in Piazza dei Leoni, si svolgerà il concerto dei vincitori delle categorie dedicate ai più giovani (Prime Note, A, B, C, D, E, F, G), con la relativa premiazione.

Tre giorni intensi di musica e condivisione, che confermano Albenga come punto di riferimento per la valorizzazione dei giovani talenti pianistici e per la promozione della cultura musicale a livello internazionale.