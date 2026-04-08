Bietole e uova: a Boissano viaggio tra gusto e tradizione

A Boissano un tuffo nella tradizione culinaria locale con l’evento “Bietole e Uova”, in programma sabato 11 aprile dalle 16:00 alle 17:30 presso l’oratorio di San Pietro in Vincoli. L’iniziativa, promossa dall'associazione Beallu Buinzan per valorizzare il legame tra territorio, cultura e alimentazione, pone al centro due elementi fondamentali dell’economia domestica di un tempo: le bietole e le uova.

L’incontro offrirà un momento di condivisione e approfondimento sulle tradizioni agroalimentari e sull’avicoltura rurale, con particolare attenzione alla biodiversità e alla retro-innovazione. Attraverso gli interventi di esperti, verranno esplorate le tecniche e i significati sociali della cucina ligure del passato, mettendoli a confronto con la realtà contemporanea.

Tra gli ospiti relatori figurano Giovanni Minuto, direttore generale del CeRSAA di Albenga, ed Eleonora Erika Cappone, ricercatrice dell’Università di Torino. L’evento si propone come un’occasione per riscoprire sapori e saperi antichi, tra memoria e identità locale.