Caritas e Fondazione Comunità Servizi aprono le porte del Servizio Civile per 12 operatori

Anche la Caritas della Diocesi di Savona-Noli e la Fondazione Diocesana Comunità Servizi aprono le loro porte al Servizio Civile Universale aderendo al bando pubblico di concorso sul tema indetto dal Dipartimento delle Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con due progetti per la selezione di 12 operatori volontari dai 18 ai 28 anni. I progetti rispondono ai bisogni delle fasce deboli del territorio e si occupano della loro inclusione e delle loro fragilità.

L'obiettivo del progetto "Immigrati per una città più inclusiva" è far uscire dall’isolamento sociale gli stranieri mediante l'accompagnamento all’autonomia individuale e l'animazione culturale. La sfida è dare un contributo alla lotta contro la povertà e mettere maggiori strumenti nelle mani dei migranti per cercare lavoro.

Il progetto "Un’inclusione fatta di cibo e cultura" si occupa invece del fenomeno del disagio adulto italiano e straniero e del bisogno essenziale di non trovarsi isolata e indifesa, recuperando le condizioni essenziali di vita (cibo, igiene, casa). L'inserimento dei volontari in servizio civile permetterà di potenziare l’attività della mensa, la distribuzione dei pacchi viveri e il servizio doccia e aumentare le ore di attività relazionali.

Sul sito web caritas.savona.it è possibile approfondire i contenuti dei progetti. È previsto un rimborso spese di € 507,30 al mese per 12 mesi con 25 ore settimanali di servizio. Le domande di partecipazione devono essere presentate online entro e non oltre le ore 14 del 18 febbraio. Le selezioni si svolgeranno a marzo.

Giovedì 6 febbraio alle ore 16 presso il Centro Diocesano Pastorale "Città dei Papi", in via dei Mille 4, a Savona si terrà inoltre un incontro informativo. Per ulteriori informazioni è possibile telefonare al numero 3497120249 o al 3935819483 o scrivere un'e-mail a segreteria@caritas.savona.it.