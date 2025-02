Savona, il Tenente Francesco Ivan Fasulo lascia il Nucleo Investigativo dei Carabinieri

Ieri l’ultimo giorno di lavoro per il Tenente, 42 anni, originario della provincia di Enna, padre di 2 figli, laureato in giurisprudenza, arruolato nell’Arma dei carabinieri nel 2006 con il grado di Carabiniere. Dopo diversi incarichi nell’Arma Territoriale nelle province di Genova, Milano e Monza, ha proseguito la carriera conseguendo dapprima il grado di maresciallo per poi vincere il concorso Ufficiali nel 2018. Al termine dell’iter formativo presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, nel 2020 è stato promosso nel grado di Tenente, assumendo il comando del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Venaria Reale, provincia di Torino, prima di arrivare a Savona.

Arrivato a Savona nell’estate 2023, il Tenente Fasulo ha coordinato importanti indagini di polizia giudiziaria, l’ultima in ordine cronologico l’operazione “Petfood”, attività che ha portato all’arresto di oltre venti persone in provincia per spaccio di droga e a recuperare oltre un milione di euro in contanti. Altra importante indagine l’operazione “Affari Tuoi”, che aveva portato ad otto arresti per associazione per delinquere finalizzata alla commissione di plurime truffe in tutto il territorio nazionale a danno di varie aziende, oltre a ricettazione e bancarotta fraudolenta.