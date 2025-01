Musica sacra, conferenze, teatro: gli eventi culturali nel territorio diocesano

Sabato 1° febbraio, alle ore 21, nella Basilica Collegiata San Biagio a Finalborgo si terrà il concerto "È più bello insieme", organizzato dalla parrocchia per la festa patronale e il Giubileo 2025, con il patrocinio della Diocesi di Savona-Noli.

Saranno protagonisti due apprezzati gruppi vocali: invitati come ospiti dai padroni di casa del Coro Polifonico San Biagio, diretto da Fiorenza Ricca, ci saranno infatti i cantori del Polifonico di Valleggia, diretto da Maurizio Fiaschi.

Una serata all’insegna della grande musica sacra, con autori quali Mozart, Haendel, Gounod e Saint-Saëns, ma soprattutto dell’amicizia. L'appuntamento rinsalderà lo storico rapporto fra le due realtà e regalerà al pubblico un vasto repertorio che spazierà dalle melodie classiche fino agli spiritual. I cori saranno accompagnati all'organo rispettivamente da Stefano Mondino e Andrea Ravazzano.

Lunedì 3 febbraio, alle ore 20:45, nell'Oratorio Nostra Signora di Castello, in via Alessandro Manzoni a Savona, la locale confraternita invita a un nuovo appuntamento con il ciclo "Incontriamoci in Oratorio".

Don Giuseppe Militello parlerà di "Sant'Eugenio e beato Ottaviano: la religiosità del loro tempo cosa... ancora oggi? Un cammino di millenni". Il Collegium Musicum Sancti Sebastiani Gameraniensis proporrà l'intermezzo musicale "Tra Quattro e Cinquecento". Sonia Pedalino spiegherà "Il Mille Ottocento, la sua vivacità e i suoi sviluppi: dalle processioni alla Processione. Le confraternite come comunità dei credenti". L'ingresso sarà libero.

Sabato 8 febbraio, alle ore 21, nella Parrocchia San Giuseppe (ingresso da via Stefano Peluffo) a Savona, il Gruppo Adulti della Parrocchia San Lorenzo Martire in Feglino rappresenterà lo spettacolo teatrale "Un parroco in fuga", liberamente tratto dal romanzo "Il signor parroco ha dato di matto" di Jean Mercier, con la regia di Giulia Bassi e Gaia Sechi.

I protagonisti sono gli abitanti di una parrocchia come tante e il loro sacerdote, il quale, stufo della sua comunità, decide di sparire. Come reagiranno il Vescovo, le donne delle pulizie, quelle delle decorazioni floreali e le catechiste?

Il progetto ha coinvolto i genitori dei bambini del catechismo di Feglino e alcuni adulti che, nel 2016, avevano partecipato al corso "Teatro Insieme". Nato per celebrare il pensionamento del parroco don Giovanni Perata, lo spettacolo è già alla sua terza replica.

Saranno in scena Vittorio Boveri, don Andrea Camoirano, Cinzia Chiappe, Monica Chiazzaro, Barbara Garstkowiak, Marcello Merlino, Clara Monaco, Ramona Pamparato, Gian Piccardo e Danilo Sechi. L'ingresso sarà a offerta libera e il ricavato sarà devoluto alla ristrutturazione del tetto della chiesa di Feglino.