Sabato di pioggia, poi ecco tornare il sole: le previsioni per l'inizio di febbraio

Ancora qualche ora, all'incirca poco più d'una dozzina, poi la nostra provincia e la nostra regione sembrano destinate a mettersi alle spalle, almeno per una settimana circa, il brutto tempo.

Questo mese di febbraio inizierà infatti, secondo le previsioni del centro meteo di Arpal Liguria, all'insegna del miglioramento meteo già a partire dalla serata di oggi, sabato 1 febbraio. In giornata gli ultimi fenomeni piovaschi sparsi su tutto l'arco ligure, favoriti da intrusioni di aria fredda in quota unite ad un richiamo umido dal mediterraneo meridionale con convergenze di venti in mare, indicando una moderata instabilità atmosferica. Sul Centro-Ponente possibili gli ultimi fenomeni nevosi, a quote anche collinari, sui settori di Centro-Ponente. Dal pomeriggio attesi venti fino a forti e tendenti a disporsi ovunque da Nord con mare mosso, stirato sottocosta dal pomeriggio. Per quanto concerne le temperature, minime e massime sono in diminuzione, con scarsa escursione tra il giorno e la notte.

La situazione è però destinata a cambiare da domani, domenica 2 febbraio, e proprio a partire dalle temperature: al cospetto di minime stazionarie, le massime sono attese in deciso aumento, nonostante i venti attesi forti su Centro-Ponente specie sui crinali e le vallate esposte che però si attenueranno verso la sera, e complice una sempre più graduale riduzione della copertura nuvolosa nel corso della giornata con un pomeriggio soleggiato; possibili comunque addensamenti ancora compatti nelle aree interne di Ponente.

Da lunedì 3 febbraio la situazione dovrebbe stabilizzarsi su questa situazione, con una nuvolosità molto scarsa o addirittura assente nella giornata di lunedì stesso, venti in calo e temperature stazionarie con tendenza ad aumentare.