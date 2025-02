Alassio, Alice Mariano presenta il romanzo "Alle spalle il tramonto"

Venerdì 7 febbraio alle ore 18.00 presso la libreria Ubik di Alassio si terrà la presentazione del romanzo "Alle spalle il tramonto".

L'autrice Alice Mariano, prof.ssa di Filosofia e Scienze umane presso il liceo Della Rovere di Savona, dialogherà con l'amico ed ex collega del liceo Don Bosco di Alassio prof. Mimmo Ottonello.

Il romanzo, ambientato sulle nostre Alpi, ha come protagonista una coppia in fuga con il proprio cane da una società distopica. I germogli di questa società futura sono oggi ben visibili all'occhio di un lettore attento e saranno lo spunto per un'interessante discussione partecipata con il pubblico. Un appuntamento da non perdere.