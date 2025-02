Maltrattamenti alla compagna incinta: 40enne si avvale della facoltà di non rispondere

Si è avvalso della facolta di non rispondere davanti al Gip ma ha reso dichiarazioni spontanee l'uomo che è stato arrestato nella notte tra sabato e domenica scorsa per violenze in un'abitazione di Albenga nei confronti della compagna incinta.

Il 40enne, difeso dall'avvocato Gian Maria Gandolfo, davanti al Giudice per le Indagini Preliminari Laura De Dominicis e al Pubblico Ministero Maddalena Sala non ha smentito il litigio ma ha specificato di non averla colpita con pugni e schiaffi. L'arresto è stato convalidato e il Gip si è riservata di decidere la misura.

La donna sarebbe riuscita a divincolarsi dopo il violento litigio ed era riuscita a chiamare il 112 con i carabinieri che erano intervenuti e avevano tratto in arresto l'uomo.

Immediato anche l'intervento di un'ambulanza della Croce Bianca di Albenga che l'aveva trasportata in codice giallo all'ospedale San Paolo di Savona. Fortunatamente le sue condizioni e del bimbo in grembo sono buone.