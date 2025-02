Alla Ubik un appuntamento dedicato alla riflessione interiore con Marco Giordano

Un viaggio alla scoperta di sé attraverso gli Specchi Esseni: è questo il tema dell'incontro in programma mercoledì 5 febbraio alle 18 presso la Libreria Ubik di Savona, dove l’autore Marco Giordano presenterà il suo libro "Liberi tutti. Guardando fuori… si trasforma dentro".

Perché facciamo esperienza di situazioni dolorose? Perché incontriamo persone fastidiose? La sfortuna e il caso non esistono. La tecnologia antica dei Sette Specchi Esseni delle relazioni umane ci fornisce le risposte per comprendere tutto ciò che accade nella nostra vita per diventare sempre più consapevoli di chi siamo. Ci permette di ridimensionare il nostro giudizio e di sviluppare compassione al fine di migliorare ogni tipo di relazione nella nostra vita quotidiana.

È una grande scuola e una straordinaria opportunità per chi vuole mettersi in discussione, migliorare la propria vita e cambiare.