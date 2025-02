Sea-S entra nelle scuole di Savona con un progetto di educazione ambientale per l'introduzione del porta a porta

La Società Sea-S, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Savona, ha annunciato l’avvio di una serie di incontri di educazione ambientale rivolti alle scuole primarie e secondarie di primo grado della città.

Il progetto, che prenderà il via da questo mese, è stato sviluppato in vista dell’introduzione del nuovo servizio di raccolta differenziata Porta a Porta.

L’iniziativa ha l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti, futuri cittadini responsabili, sui temi della sostenibilità e della corretta gestione dei rifiuti, coinvolgendo al tempo stesso le famiglie e promuovendo una maggiore consapevolezza civica nella comunità.

Gli incontri saranno condotti da personale qualificato e con esperienza nella didattica scolastica, e offriranno diversi moduli educativi personalizzati in base alle esigenze delle singole scuole.

Il coinvolgimento attivo dei docenti sarà fondamentale per rendere l’educazione ambientale un tema di approfondimento continuativo all’interno del percorso scolastico.

Il programma prevede, nelle scuole primarie, due ore di attività che includono una lezione frontale sulla storia dei materiali, la tecnologia di produzione, la corretta separazione dei rifiuti e il Ciclo del Riciclo. Per le scuole primarie, si partirà principalmente con il trattamento di plastica e carta.

Nelle Scuole Secondarie di Primo Grado un modulo di un’ora che affronta i principali temi legati ai materiali, al Ciclo del Riciclo e alle pratiche sostenibili. Le attività si svolgeranno in aula, con l’ausilio di strumenti multimediali come la LIM e materiali facilmente reperibili per la realizzazione di laboratori pratici.

“La formazione ambientale rappresenta una priorità assoluta per preparare le nuove generazioni a comprendere e affrontare le sfide ecologiche del nostro tempo. Il nostro programma mira a rendere l’apprendimento non solo educativo, ma anche divertente e pratico, offrendo strumenti concreti per il futuro”, afferma la Società Sea-S.