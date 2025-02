Ex cantieri, Carrara: "Riempire quell'area di una massicciata di palazzi rappresenterebbe per Pietra Ligure la sua rovina"

"Che progetto edilizio stanno 'covando' per l'area del cantiere navale?". È la domanda che si pone Mario Carrara, consigliere di minoranza a Pietra Ligure, in occasione di un suo nuovo intervento a proposito delle aree ex Rodriquez.

"Andiamo con ordine - prosegue Carrara - nel 2015 avviene l'approvazione definitiva del progetto di riconversione dell’area del cantiere navale di Pietra Ligure: da esclusivamente industriale a residenziale, turistico ricettiva e parzialmente industriale. Il progetto viene approvato applicando il 'decreto Burlando' che snellisce ed abbrevia di molto l'iter burocratico di approvazione, ma prevede dei 'vincoli' ben specifici: che sia mantenuta una struttura industriale, ancorché ridotta; che siano salvaguardati tutti i posti di lavoro esistenti con la riassunzione di tutti i dipendenti; che vi sia una prospettiva di carattere sociale con la creazione di nuovi posti di lavoro per il futuro".

"In quasi 10 anni, però, questo progetto non viene attuato, nonostante non sussista più alcun tipo di impedimento. Perché? - osserva l'esponente d'opposizione - Eppure l'area, di oltre 40.000 metri sulla riva del mare, avrebbe dovuto esigere dei lavori rapidi per un altrettanto rapido conseguimento di un sicuro, soddisfacente e ben remunerativo risultato economico. Tuttavia, l'area col progetto 'approvato ma non realizzato', viene venduta nel 2021 dall'industriale Colaninno ad un gruppo imprenditoriale edilizio-finanziario di Bergamo. Ma anche in questo caso, in questi anni, il progetto non viene né eseguito, né neppure iniziato. Perché? In questi anni, tuttavia, dai nuovi proprietari, col 'beneplacito', mai smentito, del sindaco Luigi De Vincenzi, vengono resi pubblici dei progetti ben più impattanti sotto il profilo del 'cemento', in termini di palazzi ed ecomostri, che farebbero salire in modo smisurato il numero degli appartamenti da costruire".

"Tuttavia - continua Carrara - il sindaco De Vincenzi, pur 'tirato in ballo' esplicitamente dagli stessi promotori, come uno cui 'il progetto piace molto', e dopo che noi quello stesso progetto lo abbiamo reso di pubblico dominio pubblicandolo sugli organi d'informazione locali, lo declassa a semplice 'idea progettuale', e nulla più. Per far vedere a tutti, invece, quali siano le reali intenzioni edificatorie della proprietà, appoggiate dal Comune, il Comune, il 18 aprile 2024, ad un mese e mezzo dalle elezioni comunali, convoca un'assemblea pubblica al cinema teatro in cui viene esposta quella che, di nuovo, viene chiamata 'idea progettuale'. Essa ricalca, grosso modo, con varianti di poco conto, il precedente progetto di Colaninno, approvato nel 2015 ed ancora in vigore. L'impressione che se ne ha è che questa kermesse sia stata orchestrata solo in vista delle imminenti elezioni, per rassicurare l'opinione pubblica degli elettori che 'quel' progetto impattante, quello con la colata di cemento, da noi reso pubblico, non si farà, è solo un ipotesi di fantasia e basta. Le 'vere' intenzioni edilizie sarebbero quelle esposte il 18 aprile 2024 al cinema".

"Ma, il sospetto che anche questa 'idea progettuale' sia soltanto 'un'idea' e confinata nel mondo delle idee, resasi utile soltanto nel periodo preelettorale, è, invece, ben reale perché ad oggi non è stata ancora formalizzata in Comune come 'progetto vero'. Nonostante fosse stata presentata come studio in fase già avanzata, non c'è ancora niente. E nemmeno, su un tema così importante se non decisivo per Pietra Ligure, c'è, da parte del sindaco De Vincenzi, a nove mesi dalle scorse elezioni, nessuna informativa in merito. Anche se si sa che sul tema ci sono stati incontri in Comune. Il sospetto, in realtà, è che la proprietà miri, come hanno fatto tutti quelli che sono venuti da fuori per far 'fruttare' i loro investimenti finanziari a Pietra, a fare più cemento, a costruire più palazzi possibili, per raggiungere il massimo dei profitti possibile".

A supporto di quanto dichiarato, il consigliere comunale cita quello che definisce "un reportage di un nuovo progetto pubblicato dagli stessi proprietari: palazzi, palazzi e ancora palazzi. Con altre mega costruzioni da 'ecomostro': al posto del cantiere, due mega strutture cilindriche che ricordano i depositi di gas o combustibili nell'interland di Genova. Abbiamo contato ben 12 nuovi palazzi, più strutture stile 'ecomostro' - il pensiero di Carrara sul masterplan facilmente reperibile sul web e che secondo quanto indicato nella relativa didascalia farebbe riferimento ad un concorso di idee datato 2022 - Se tutte queste nuove costruzioni le hanno 'disegnate', si vede che a loro parranno belle, ma, forse, soprattutto ben remunerative, dal sicuro ritorno economico e finanziario. E ripropongono ancora il porto, che a Pietra non serve perché c'è già, a meno di un chilometro, quello di Loano. Un porto non serve, soprattutto perché servono spiagge. Dove andrebbero le centinaia di persone che abiterebbero i nuovi palazzi, a fare il bagno? Sulle banchine del porto?".