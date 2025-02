Multe della Provincia, le testimonianze : "Mai ricevuto avviso della sanzione". "Una cartella di pagamento da 705 euro"

Sta montando il caso delle cartelle di pagamento per sanzioni fatte dalla Provincia, tra lo sbigottimento e la sorpesa delle persone che hanno ricevuto l'avviso di pagamento. E sono numerose le persone alle quali è arrivata la raccomandata della società Komunica.

La società incaricata da Palazzo Nervi per la riscossione è la BConsulenze Srl che tramite Komunica di Caraffa di Catanzaro sta inoltrando nel mese di febbraio le ingiunzioni per le annualità 2018-2021. Molte le persone che dicono di non avere ricevuto in precedenza nessuna notifica e accusano l'ente di una "caccia al cittadino".

"Ho ricevuto un pagamento da 705 euro per una sanzione che mi dice sia stata fatta il 17 luglio 2019e che secondo la raccomandata non ho pagato - dice una automobilista di Cuneo – sono riuscita a mandare un messaggio alla società ma io non ricordo di aver ricevuto nessuna notifica di sanzione per quel periodo".

"Sono tra quelli che hanno ricevuto un 'ultimatum' per il pagamento di una multa della quale mai ho avuto avviso , credo affermazione constatabile da non ricezione raccomandate – dice un'automobilista – L'avviso è riferito a una sanzione del luglio 2019, quindi ben oltre 5 anni fa , nella comunicazione non c'è nessun riscontro dell'eventuale verbale : targa, tipo di infrazione ,luogo e orario , certificatori . Sono contenta ci si stia organizzando per un punto di informazioni a proposito ma intanto spero che si stia ricercando a monte il motivo di questa caccia al cittadino , sperando l'iter per dimostrarsi 'non colpevole' sia semplificato se non auspicabilmente automatico".