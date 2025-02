Grecia-Italia, tensioni sulla vendita di Piaggio Aerospace alla turca Baykar

La Grecia sta preparando una protesta formale contro l'Italia per la cessione di Piaggio Aerospace alla turca Baykar, colosso specializzato nella produzione di droni e velivoli senza pilota. La notizia è stata riportata dal quotidiano ellenico Kathimerini. Secondo le stesse fonti, si è appreso però che Atene, pur monitorando la vicenda, non interverrà per fermare la vendita.