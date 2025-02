La Liguria si mostra al mondo del turismo internazionale: in vetrina alla BIT di Milano anche Savona e Finale

Il turismo ligure si affaccia al nuovo anno tra innovazione, autenticità ed esperienze su misura per ogni viaggiatore. Lo sta facendo in questi giorni di partecipazione alla Borsa Internazionale del Turismo, in corso a Milano fino a domani alla fiera di Rho.

Stamani si è tenuta la conferenza stampa di presentazione delle proposte della Regione presso lo stand dedicato, con la partecipazione di rappresentanti istituzionali di tutta la regione e stakeholder del settore, dove in luce è stato messo non solo il valore strategico della Liguria come destinazione turistica, ma anche le nuove iniziative per il 2025: una programmazione pensata per attrarre visitatori 365 giorni l’anno, con un’offerta che spazia dal turismo sportivo a quello culturale, dall’enogastronomia ai percorsi esperienziali.

A questo si ispirano anche le presenze savonesi in questi giorni di BIT. A cominciare da Savona, con al centro le "Nuove rotte per il turismo" nell'ambito della candidatura a Capitale italiana della Cultura per il 2027. La Città della Torretta è già proiettata verso il 2027 e si immagina come hub culturale del nord ovest in grado di generare nuovi flussi turistici e un positivo impatto economico sull’intera provincia. Un percorso su più livelli già iniziato, tra cantieri, collaborazioni, nuove strategie e azioni concrete. Una città viva da scoprire, segnalata come “Città Italiana Outlook” secondo Artribune, tra storia, tradizione ceramica, mare, crociere, enogastronomia ed eventi.

“La candidatura di Savona a capitale italiana della cultura 2027 è un grande valore aggiunto per l’intera Liguria, una spinta progettuale che nel turismo ha già generato nuove rotte - ha dichiarato Nicoletta Negro, assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Savona, che sarà oggetto della conferenza fissata alle ore 16 -. Un nuovo sito, quattro nuovi prodotti turistici e un percorso di formazione degli operatori che danno solidità e concretezza a questa svolta”.

Sempre nel pomeriggio odierno, ma alle 15, ad aprire il ciclo di conferenze tutte sul savonese sarà la presentazione delle attività del Golfo dell'Isola (Noli, Spotorno, Vezzi Portio e Bergeggi): "365 giorni di sport outdoor" il tema, tra escursioni, diving e attività open-air.

Al centro del pomeriggio, ossia alle 15:30, sarà invece Finale Ligure la protagonista presentando il suo Piano Strategico per lo Sviluppo del Turismo '25/'27 nell'appuntamento dal titolo "Valorizzare l'esistente, progettare il futuro", dove si parlerà di progettazione e valorizzazione del territorio.

“Nel prossimo triennio puntiamo a rafforzare il nostro posizionamento come meta turistica internazionale. Una visione più ampia e valorizzare l’integrazione tra nuovi prodotti turistici e le nostre eccellenze territoriali, per diversificare i target, destagionalizzare i flussi e promuovere un turismo sostenibile, sempre attento alla qualità dell’accoglienza, all’innovazione e alla valorizzazione delle nostre peculiarità è il nostro obbiettivo” ha spiegato il sindaco Berlangieri.