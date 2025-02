Savona, alla Ubik la presentazione del libro "Fidel. Un dialogo lungo trent'anni" con Loredana Macchietti Minà

Mercoledì 12 febbraio alle ore 18, presso la Libreria Ubik di Savona, si terrà un incontro con Loredana Macchietti Minà, presidente della Fondazione Gianni Minà, per la presentazione del libro "Fidel. Un dialogo lungo trent'anni" (Minimum Fax).

L’evento, a cura dell’Associazione Italia-Cuba, sarà introdotto da Roberto Casella del circolo Granma Italia-Cuba di Savona e Celle.

Gianni Minà riuscì a fare a Fidel Castro diverse interviste (raccolte in questo libro), le più lunghe mai rilasciate a un giornalista occidentale, che rappresentano un’occasione unica per riflettere su una Rivoluzione tra le più longeve della storia, al netto sia delle mitizzazioni che delle condanne. Dagli anni della rivolta contro il regime di Batista all’amicizia e al sodalizio con Che Guevara; dall’embargo statunitense e il disastro della Baia dei Porci alla crisi missilistica; dai rapporti con l’Unione Sovietica alla lunga stagione delle riforme economiche; dalla questione dei diritti umani agli scenari post-guerra fredda e al ruolo della Chiesa cattolica come facilitatrice di nuove forme di dialogo, Fidel non si sottrae al confronto, né Minà al compito di porre domande scomode. Ne emerge il ritratto di un uomo complesso e di grande spessore, in grado di far coesistere luci e ombre, e di intuire con grande anticipo i problemi del nuovo millennio.