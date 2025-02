San Valentino ad Albenga con la mostra itinerante "Il linguaggio del cuore"

Albenga riempie di amore, in tutte le sue forme, le vetrine delle attività commerciali e la città per San Valentino.

Da venerdì 14 a sabato 28 febbraio mostra itinerante di opere d'arte e, in occasione dell'inaugurazione della mostra di venerdì 14 febbraio alle 17.00, il Duo Black Cherry sarà in piazza San Michele e incanterà i passanti con la voce di Georgia Rose.

Il punto di partenza consigliato della mostra itinerante "Il linguaggio del cuore" è l'androne al piano terra del Palazzo Comunale di Albenga in Piazza San Michele, dove saranno esposte alcune poesie di Giordano e Coppola.

Per proseguire il percorso, in elenco trovate tutte le attività che espongono in vetrina le opere artistiche realizzate.

IAT -TORRE CIVICA PIAZZA S. MICHELE-Fotografie di RUARO 86 O' TANTA SEI- VICO STANCHERE, 86- "Esplosione di passione" di DI CRESCENZO AGENZIA IMMOBILIARE GRANA-VIA MEDAGLIE D'ORO, 83-“Brindisi d’amore” di PIGOZZI AND CAMICIE-VIA E. D'ASTE, 19 -"Un bouquet di rose canine" di OLGA DVORYANSKAYA ANT ALBENGA-VIA ROMA, 46-Opere di RUARO e GIUSTO ANTICO CAFFE' TESTA-VIA MEDAGLIE D'ORO, 19-"La magia di un sogno" di GIUSTO AXLE ABBIGLIAMENTO-PIAZZA DEL POPOLO, 23-"L'attesa" di BERTUZZI BUFFA OREFICERIA-VIA B. RICCI-"Segni" di CONSTANTIN NEASCU CAFFETTERIA ANTICA-VIA MEDAGLIE D'ORO, 22-"Profumo di lavanda" di SCIANDRA CONTEROSSO-VIA TORLARO, 33-"Tenerezza" di DI CRESCENZO COSA MI METTO? -VIA ODDO, 9I-"Segni" di Constantin Stan NEACSU DE PAOLI OTTICA-VIA MEDAGLIE D'ORO, 43-"Tulipano libero" di GAGLIARDI DUO BAR-VIA E. D'ASTE, 9-"Il flusso dell'amore" di AIMAR EASY ABBIGLIAMENTO-VIA MEDAGLIE D'ORO, 16-"Amore per la natura" di CAREDDA EMPORIO TESSILE-LARGO DORIA, 18-"L’amore è la fonte della creazione" di LUPI ENRI'S CLUB-PIAZZA SAN MICHELE, 15-"Gli amanti" di FERRANDO EXATELIER BAR-VIA E. D'ASTE, 10-"Onda di passione" di SIMONDO FT COMUNICATION-VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA’ 6-“Mi ama” di MAGNOLIA FA FUMME-PIAZZA DELLE ERBE, 6-"Segni" di Constantin Stan NEACSU FRUTTA E VERDURA DI ANTONELLA-VIA E. D'ASTE, 3-"Amore e Psiche" di ANSALDO FOTOTTICA DEL BORGO 2-VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA', 2-“L’abbraccio” di BESTOSO GELATERIA ROMEA-VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA', 24-"Pace" di PADOVANI GLAM-VIA E. D'ASTE, 11-"Amore a prescindere" di PIGOZZI IL BARETTO-VIA B. RICCI, 20-"Gli ippocampi" di GIUSTO IL CANDIDATO-VIA CAVOUR-" Insieme " di MAGNOLIA INTIMISSIMI-VIA MEDAGLIE D'ORO, 18-"Come perdere la testa" di BIAGIOTTI KAMMI CALZATURE-VIA E. D'ASTE, 16-"Amor c'ha nullo amato" di SPAMPINATO KRISMA-VIA PIAVE, 107-"Ritratto di guerriera" di AZZONI LA PICCOLA MERCANTE DI SOGNI-VIA ROMA, 31-“Amanti sotto la pioggia” PASTORELLI LE ANFORE-VIA B. RICCI, 14-"Amore d'altri tempi" di SCHEDA LIBRERIA MONDADORI-VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA’ 10-“Affetto” di SCARATO LIBRERIA SAN MICHELE-VIA B. RICCI-"Il manichino" di CAMMI M.LOVE STORE – CALZATURE-VIA ODDO, 14-"Maternità" di BATTAGLIA MAEMA ABBIGLIAMENTO-VIA MEDAGLIE D'ORO, 31-"Affetto" di SCARATO MAGLIONE GIOIELLERIA-VIA E. D'ASTE-"Al tramonto" di MUSTARI MASCARA ABBIGLIAMENTO-VIA E. D'ASTE-"Amore materno" di MERLO MINI ORME-VIA TORLARO, 10/A-"Ragazzo Himba" di AZZONI MUFFIN & CAKES-PIAZZA SAN FRANCESCO- Opere di diversi Artisti MURATORIO-VIA MEDAGLIE D'ORO, 21-"L'amore senza tempo" di GALLUCCIO NON SOLO PANE-VIA MEDAGLIE D'ORO, 24-"Amante di me stessa" di GRANATO OLIVARI GIOIELLI-VIA TORLARO-"L’amore è la chiave della salvezza" e "Abbraccio materno" di VINCINI OLIVE E LAVANDA-PIAZZA SAN FRANCESCO-"Coppia alata per la pace" di PADOVANI OTTOBELLI-VIA MEDAGLIE D'ORO, 39-"Tenerezza" e "Il bacio" di GIUSTO PARAFARMACIA LA RIVIERA-VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA’ 28-Poesia di ANSALDO PANIFICIO REALE-VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA’ 44-“Borgo ligure soleggiato” di PANSERA PASTORE CALZATURE-VIA E. D'ASTE, 5-"L’amore non guarda con gli occhi ma con l’anima" e "Amare le nostre radici" di LUPI POLLINI-LARGO DORIA-"Entanglement naturamo" di FANTONI PRIVATO & INTIMO-VIA MEDAGLIE D'ORO, 10-"Entanglement robotiamo" di FANTONI PROGETTO 8 FOOD-PIAZZA D. TRINCHERI, 7-"Pierrots" di FERRANDO QUARTA DI COPERTINA LIBRERIA-VIA E. D'ASTE, 4-"Adamo ed Eva" di CAMMI ROBA DA MATTI-VIA TORLARO, 10-"Amore tra i ghiacci" di BALSAMO ROSSO PISTACCHIO-VIA B. RICCI, 4-"L’amore mette le ali" di BALSAMO SANCHEZ ABBIGLIAMENTO UOMO-VIA E. D'ASTE, 14-“Bimba Himba" di AZZONI SANDRA – ABBIGLIAMENTO-VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA', 41-"Dramma teatrale" di FURFARI SI TRAVEL AGENZIA VIAGGI-VIA MEDAGLIE D'ORO 54-“Vento rosso” di PANSERA SILVANA TESSUTI-VIA MEDAGLIE D'ORO-Poesie di BARBA SOMMARIVA FRANTOIO-VIA MAMELI, 7-"Il gioco" di GIUSTO UNOTTIMANNATA-VIA E. D'ASTE, 29-"Fluidità delle calle" di PANSERA VIA ODDO 13-VIA G. ODDO, 13-"Donna Himba" di AZZONI VISTA CENTER ALBENGA-VIA E. D'ASTE, 25-"Luna sospesa" e "Paesaggio ligure soleggiato" di PANSERA

Afferma Camilla Vio Assessore al Turismo: “Con “il Linguaggio del cuore” Albenga diventa una Galleria d’Arte a misura di passante. Dal 14 febbraio fino al 28 febbraio, nelle vetrine dei negozi aderenti al progetto, sarà possibile ammirare tantissimi capolavori e le vie della città si trasformeranno in una grande ed originale galleria d’arte a misura di passante. Voglio ringraziare il direttore artistico di questa iniziativa Sergio Giusto, tutte le numerose attività commerciali che hanno aderito all’iniziativa con entusiasmo e gli artisti, professionisti e non, che hanno rappresentato l’amore in tutte le sue forme. Invito tutti i cittadini e i visitatori a fare un giro e andare alla ricerca di tutte le opere, di taggare ScopriAlbenga e condividere il quadro o la poesia che più ha toccato la Vostra anima. Il giorno di San Valentino alle 17.00 poi il Duo Black Cherry sarà in piazza San Michele e incanterà i passanti con la voce di Georgia Rose”.

Sul sito ScopriAlbenga si può trovare l'elenco completo dei commercianti e degli artisti.